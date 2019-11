Odsłonięcie tablicy pamięci i prezentacja książki upamiętniających zamordowanego Policjanta Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich odbyła się uroczystość związana z odsłonięciem tablicy upamiętniającej zamordowanego w Piekarach Śląskich posterunkowego Policji Województwa Śląskiego Wiktora Szwagla. Z okazji obchodzonej w tym roku 100 rocznicy istnienia Policji Państwowej, a także 80-tej rocznicy śmierci funkcjonariusza, zaprezentowana została także książka opisująca losy stróża prawa oraz historię piekarskiej Policji. Aktu odsłonięcia tablicy dokonał jeden z wnuków tragicznie zmarłego policjanta.

Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich odbyła się uroczystość z okazji odsłonięcia tablicy upamiętniającej zamordowanego 14 sierpnia 1939 roku w Piekarach Śląskich posterunkowego Policji Województwa Śląskiego Wiktora Szwagla. Policjant podczas swojej ostatniej służby został śmiertelnie postrzelony przez członka niemieckiej grupy dywersyjnej „Freikorps”. Na wstępie dzisiejszego wydarzenia nadkom. Mariusz Kasprzak złożył meldunek Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Romanowi Rabsztynowi o gotowości do rozpoczęcia uroczystej zbiórki. Następnie Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek przywitał licznie przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska – Duraj, Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie Tomasz Wesołowski, komendanci, którzy w przeszłości dowodzili piekarską jednostką: insp. Marek Nowakowski oraz insp. Artur Klimek, Komendant Powiatowy Policji w Lesku kom. Jacek Pączek, Przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 – Teresa Bracka i Grzegorz Grześkowiak. Gośćmi honorowymi uroczystości byli członkowie rodziny zamordowanego policjanta – wnukowie Robert oraz Jerzy z rodzinami. Warto wspomnieć, że aby wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, rodzina śp. Wiktora Szwagla przybyła do Piekar Śląskich odpowiednio z Chicago oraz z Wiednia. Po przywitaniu gości odczytano biogram posterunkowego Wiktora Szwagla oraz wyświetlono film, który powstał w 2017 roku w związku z konkursem „Policjanci w służbie historii” organizowanymprzez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Komendą Główną Policji. Autorkami filmu przedstawiającego historię bohatera dzisiejszego wydarzenia są absolwentki klasy policyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich, które również zjawiły się na odsłonięciu tablicy pamięci.

Następnie głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, który podkreślił, jak istotną rolę odgrywa pamięć o historii oraz jej bohaterach - policjantach, którzy zostali zamordowani na służbie.

Podczas uroczystości głos zabrali również: Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska – Duraj oraz Przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Grzegorz Grześkowiak. W dalszej części ceremonii Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich mł. insp. Kamil Gabor odczytał akt odsłonięcia tablicy pamięci, którą następnie odsłonił wnuk posterunkowego Wiktora Szwagla – Jerzy. Towarzyszyli mu: drugi z wnuków tragicznie zmarłego policjanta - Robert, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek, Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska – Duraj, Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie Tomasz Wesołowski oraz Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 - Teresa Bracka.

Tablicę poświęcił ks. Eugeniusz Witak, a następnie zgromadzeni goście złożyli wieńce przed tym wyjątkowym miejscem pamięci.

Po cześci oficjalnej ceremonii, uczestnicy wydarzenia dokonali wpisów w księdze pamiątkowej tutejszej jednostki, po czym szefowie piekarskiej jednostki przekazali na ręce rodziny Wiktora Szwagla wyciąg z aktu odsłonięcia tablicy pamięci oraz portret policjanta z czasów jego służby. Następnie Komendanci zaprezentowali książkę autorstwa oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich sierż. szt. Dariusza Dobrzańskiego oraz Pana Leszka Bensza – mieszkańca Piekar Śląskich, pasjonata lokalnej historii. W publikacji opisana została sylwetka zamordowanego śp. Wiktora Szwagla oraz historia piekarskiej Policji. Wszystko to z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy powstania Policji Państwowej oraz 80-tej rocznicy śmierci post. Szwagla. Pierwsze egzemplarze świeżo wydanej publikacji zostały przekazane na ręce Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Romana Rabsztyna oraz Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sławy Umińskiej – Duraj.