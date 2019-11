Oszust działający metodą „na wnuczka” zatrzymany przez policjantów Data publikacji 25.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Garwolińscy policjanci ustalili i zatrzymali jednego z oszustów działających metodą „na wnuczka”, który wyłudził ponad 100 tys. zł oraz cenne przedmioty od starszych osób. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu na 3 miesiące. Ostrzegamy też osoby, by zwracały uwagę na ogłoszenia, w których proponuje się pieniądze za odbiór paczek od osób prywatnych.

W ostatnim czasie do dwóch mieszkanek Garwolina, na numery stacjonarne, zadzwonili oszuści i podając się za osoby najbliższe, przedstawiali nieprawdziwe informacje o rzekomym wypadku drogowym. W słuchawce raz było słychać „policjantkę” raz rzekomego członka rodziny. Następnie osoby te informowały o konieczności przekazania pieniędzy na uwolnienie z aresztu. Niestety rozmówcy byli na tyle przekonujący, że kobiety uwierzyły w ich opowieść. Chwilę po zakończonej rozmowie zjawiała się kolejna osoba, której kobiety przekazały swoje oszczędności, w przekonaniu, że pomagają członkowi rodziny. Po kilku godzinach, po rozmowach z członkami rodziny, kobiety zorientowały się, że padły ofiarami oszustwa.

Śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie po otrzymaniu zgłoszeń o sprawach sprawdzali każdy trop, aby namierzyć sprawców. Działania doprowadziły policjantów do taksówkarzy tzw. odbieraków z Garwolina i Warszawy, którzy przyjeżdżali na miejsce odbierając przesyłki z pieniędzmi. Dalszy trop prowadził do miasta w południowo-wschodniej Polsce, gdzie pieniądze zostały przekazywane. Kryminalni z Garwolina i Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu na gorącym uczynku zatrzymali 56-letniego mieszkańca województwa podkarpackiego, który w umówionym miejscu odbierał paczki. Policjanci odzyskali część gotówki i cenne przedmioty. Mężczyzna usłyszał już zarzuty oszustwa, do których się przyznał. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 8 lat więzienia.

Oszustwa metodami „na wnuczka”, „na wypadek”, „na policjanta” czy na „funkcjonariusza CBŚP” wciąż się pojawiają. Dlatego apelujemy o czujność i rozsądek podczas rozmów telefonicznych z obcymi osobami. Przypominamy, że w przypadku odebrania telefonu z prośbą o udzielenie pożyczki należy zawsze: potwierdzić informację u innych członków rodziny a najlepiej poprosić o osobisty kontakt osoby podające się za naszego krewnego; nie działać w pośpiechu i odłożyć termin udzielenia pożyczki, nie ulegać presji czasu, którą wytwarzają oszuści, aby osiągnąć swój cel; nigdy nie przekazywać pieniędzy osobom obcym; o każdym podejrzanym telefonie pilnie poinformować Policję — nr alarmowy 112.

Apelujemy także do osób, które szukają pracy na portalach internetowych, by zwracali szczególną uwagę na ogłoszenia, w których proponuje się pieniądze za odbieranie paczek od osób prywatnych. Nawet nie będąc świadomymi mogą w ten sposób pomagać w przestępstwie.

(KWP zs. w Radomiu / kp)