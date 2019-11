Siedem osób zatrzymanych za fałszowanie faktur Data publikacji 25.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wspólnie z Funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą wprowadzającą do obrotu nierzetelne faktury VAT, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. W trakcie przeprowadzonych czynności zatrzymano 7 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Policjanci z sekcji zajmującej się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcji WDŚ KWP w Poznaniu przy współpracy z funkcjonariuszami Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego i policjantami z Wolsztyna, w ramach prowadzonego śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, zatrzymali 19 listopada br. na terenie woj. wielkopolskiego i lubuskiego 7 osób podejrzanych między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i fałszowanie faktur. Proceder trwał od początku 2018 roku do maja 2019 roku.

Działalność grupy polegała na oferowaniu i dostarczaniu różnym podmiotom gospodarczym tzw. nierzetelnych faktur dokumentujących fikcyjne transakcje dostawy towarów lub świadczenia usług. Do wytwarzania nierzetelnych faktur wykorzystywano firmy tzw. słupy zarejestrowane na podstawione osoby z siedzibami głównie w wirtualnych biurach na terenie Warszawy.

„Klientów” grupy pozyskiwano wśród prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą przedsiębiorców, zainteresowanych niezgodną z prawem optymalizacją podatkową. Prawdopodobnie znaczna część z nich z własnej inicjatywy zgłaszała się do członków grupy w sprawie nabycia nierzetelnych faktur. Odbiorcy faktur bezpodstawnie zawyżali wartość podatku naliczonego, a prawdopodobnie także i kosztów uzyskania przychodów, co prowadziło do zaniżania zobowiązań podatkowych lub wyłudzania zwrotu podatku, a w konsekwencji do uszczuplenia majątku Skarbu Państwa. Szkodę ponosili również uczciwi przedsiębiorcy, którzy musieli mierzyć się z tzw. nieuczciwą konkurencją firm, korzystających z „usług” grupy przestępczej.

Szacuje się, że w wyniku ujawnionego procederu do obrotu gospodarczego wprowadzono kilka tysięcy faktur.

Wszystkie czynności przeprowadzono łącznie na terenie 5 województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, w których uczestniczyło ponad 100 funkcjonariuszy.

W toku przeprowadzonych realizacji u jednego z członków grupy ujawniono środki odurzające. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono znaczną kwotę gotówki oraz mienie ruchome. Wobec 2 zatrzymanych, w tym szefa grupy przestępczej, sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych członków grupy zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze. Wszystkim zatrzymanym za przestępstwa z kodeksu karnego i karno-skarbowego grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, policjanci przewidują kolejne zatrzymania.

(KWP w Poznaniu / kp)