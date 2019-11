Zlikwidowali podziemną plantację Data publikacji 25.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, działając wspólnie z funkcjonariuszami z jednostki w Grudziądzu, zatrzymali w minioną środę 36-latka podejrzanego o wytwarzanie narkotyków. Na terenie posesji użytkowanej przez mężczyznę w ziemiance, mundurowi zabezpieczyli plantację konopi innych niż włókniste oraz blisko kilogram suszu, wstępnie zidentyfikowanego jako marihuana.

Świętokrzyscy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową na co dzień zajmują się likwidacją nielegalnych plantacji, laboratoriów chemicznych oraz zatrzymywaniem osób związanych z narkotykowym procederem. Dzięki skrupulatnej i skutecznej pracy funkcjonariuszy na czarny rynek nie trafiają środki odurzające, które niejednokrotnie są przyczyną czyjejś tragedii. W tym zakresie współpracują również z innymi jednostkami na terenie całego kraju. W minioną środę z służbową wizytą udali się do województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie współpracując z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, zatrzymali 36-latka. Tego dnia sukcesem zakończyła się kolejna żmudna i drobiazgowa praca świętokrzyskich funkcjonariuszy. Kryminalni od pewnego czasu przyglądali się mieszkańcowi Grudziądza. Trop doprowadził ich na użytkowaną przez niego posesję. Dużym zaskoczeniem dla mundurowych było to, co zobaczyli w ziemiance. Mężczyzna w podziemnych pomieszczeniach prowadził dobrze wyposażoną plantację konopi innych niż włókniste. Policjanci znaleźli łącznie 26 krzewów nielegalnych roślin oraz blisko kilogram suszu, który po wstępnym sprawdzeniu zidentyfikowany został jako marihuana. Kryminalni zabezpieczyli plantację i urządzenia służące do przestępczego procederu. Przejęty susz trafi do badań laboratoryjnych, a zatrzymany 36-latek doprowadzony został do policyjnego aresztu. Mieszkaniec Grudziądza usłyszał zarzuty wytwarzania środków odurzających. W piątek miejscowy sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za tego typu przestępstwo 36-latkowi grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

