Pod policyjną eskortą do szpitala Data publikacji 25.11.2019 Zdrowie i życie człowieka jest bezcenne. Dlatego każda chwila jest ważna, gdy trzeba je ratować. Policjanci z Inowrocławia natychmiast interweniowali i pilotowali samochód z chorym dzieckiem do szpitala.

Służbę patrolową na terenie Inowrocławia mieli policjanci Wydziału Prewencji asp. Mariusz Grąźlewski i asp. szt. Mariusz Wardęcki. Oficer dyżurny przez stację przekazał komunikat do wszystkich patroli, by ten znajdujący się najbliżej ul. Świętokrzyskiej i Staszica udał się w to miejsce.

Policjanci natychmiast zareagowali. Jak się okazało w samochodzie kia, znajdowało się niespełna roczne dziecko, które się dusiło. Kierowca natomiast prosił o pomoc w dotarciu do szpitala, a stał "w korku". Radiowóz na sygnale pilotował samochód do samej lecznicy.

Jeszcze tego samego dnia do inowrocławskiej jednostki zgłosiła się matka dziecka, która poinformowała, że córka w porę otrzymała leki i pozostała na leczeniu. Podziękowała też policjantom za udzieloną pomoc.