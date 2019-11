Policjanci uratowali życie 32-latka Data publikacji 25.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z brzeskiej komendy uratowali życie 32-latkowi. Mężczyzna z pętlą na szyi i liną przymocowaną do barierki stał na moście i groził, że popełni samobójstwo. Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów nie doszło do tragedii. Ostatecznie mieszkaniec Brzegu trafił pod opiekę lekarzy.

Do tego zdarzenia doszło w piątek około godziny 22:30. Wówczas to kryminalni, zauważyli na moście mężczyznę. Stał on po drugiej stronie barierki i miał na szyi zawiązaną pętlę. Dodatkowo linę przypiął karabińczykiem.

Policjanci podeszli do mężczyzny i zaczęli z nim rozmawiać. Uspakajali go i namawiali do zejścia z mostu. 32-latek cały czas był zdenerwowany i roztrzęsiony. Tłumaczył, że chce sobie odebrać życie i nie zejdzie. W dogodnym momencie, funkcjonariusze podjęli szybką decyzję i bez chwili wahania wciągnęli mieszkańca Brzegu na bezpieczną stroną mostu. Następnie odpięli karabińczyk i zdjęli pętlę z jego szyi.

Policjanci na miejsce wezwali karetkę pogotowia i przekazali mężczyznę pod opiekę lekarzy.

(KWP w Opolu)