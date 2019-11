Skradzione w Niemczech motocykle odzyskane przez policjantów. W tle ponad kilogram narkotyków Data publikacji 25.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki skutecznej pracy operacyjnej Iłowscy policjanci odzyskali skradzione na terenie Niemiec motocykle wartości 30 tys. zł. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli ponad kilogram marihuany. Do sprawy zatrzymano łącznie trzech mężczyzn.

W środę (20 listopada br.) funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Iłowej w wyniku wcześniejszej pracy operacyjnej precyzyjnie wskazali miejsce, gdzie znajdowały się dwa motocykle marki BMW. Jeden z nich miał uszkodzoną stacyjkę i wyrwane kable rozruchowe, co sugerowało, że może pochodzić z kradzieży. Sprawdzenie pojazdów w systemach policyjnych potwierdziło przypuszczenia policjantów. Oba motocykle zostały skradzione na terenie Niemiec. Ich łączna wartość szacowana jest na 30 tys. zł. Następnie udali się do miejsca zamieszkania osób, które miały stać się nowymi „właścicielami” pojazdów. Jeden z nich na widok funkcjonariuszy próbował szybko, lecz bezskutecznie zamknąć drzwi. W mieszkaniu znajdowało się trzech mężczyzn, którzy początkowo twierdzili, że nie wiedzą do kogo należą motocykle. W wyniku dalszych czynności przyznali, że przywieźli je na polecenie kolegi, który przebywa na terenie Niemiec. W trakcie przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli ponad kilogram marihuany. Największa ilość znajdowała się w oparciu wersalki, wraz z wagami elektronicznymi oraz woreczkami strunowymi. Wartość suszu na czarnym rynku wynosi około 30 tys. zł. Na miejscu wykonano oględziny motocykli, które zostały zabezpieczone i przewiezione na policyjny parking, gdzie będą czekały na odbiór przez właścicieli. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzut popełnienia przestępstwa paserstwa, natomiast trzeci usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast paserstwo umyślne jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)