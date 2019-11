Dzielnicowi zapobiegli wychłodzeniu mężczyzny Data publikacji 25.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Oruni udzielili pomocy mężczyźnie, który znajdował się w sytuacji zagrażającej życiu. Bezdomny mężczyzna leżał w wiacie śmietnikowej. W chwili znalezienia potrzebował już pomocy medycznej. Policjanci dotarli na czas i wezwali pogotowie. Policja apeluje, aby nie przechodzić obojętne obok osób bezdomnych, pod wpływem alkoholu, szczególnie w chłodne dni.

W sobotę (23.11.2019 r.) o godzinie 11.30 dzielnicowi sierż. Przemysław Paluchowski i dzielnicowy mł. asp. Mirosław Kliczkowski dostali zgłoszenie o tym, że przy jednej z wiat śmietnikowych leży mężczyzna. Tego dnia na dworze panowała niska temperatura. Policjanci we wskazanym miejscu nie znaleźli leżącego mężczyzny, ale postanowili sprawdzić z uwagi na warunki pogodowe, czy w innych wiatach przebywają osoby narażone na wychłodzenie organizmu.

W jednej z wiat zauważyli mężczyznę. Był on skrajnie wyczerpany i wychłodzony. Nie mógł też poruszać się o własnych siłach. Z mężczyzną był utrudniony kontakt, kilkukrotnie stracił świadomość. W chwili kiedy dotarli do niego policjanci, mężczyzna potrzebował już pomocy medycznej. Na miejsce natychmiast wezwane zostało pogotowie. Dzielnicowi okryli bezdomnego 63-latka kocem termicznym i monitorowali jego funkcje życiowe do czasu przyjazdu zespołu karetki pogotowia. Mężczyzna decyzją ratowników został przewieziony do szpitala.

Nie bądźmy obojętni!!! Na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde takie zgłoszenie będzie sprawdzone. Pamiętajmy, jeden telefon może uratować czyjeś życie!

Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych można przekazywać do: Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR w Gdańsku ul. Wolności 16, tel. 58/522 38 20 (poniedziałek, wtorek, czwartek MOPR czynny w godz. od 7.30 do 15.30, w środy w godz. od 8 do 17, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30.), Straży Miejskiej w Gdańsku, tel. alarmowy 986.

(KWP w Gdańsku/js)