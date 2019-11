Policjant po służbie odnalazł zaginionego mężczyznę i bezpiecznie odwiózł go do domu Data publikacji 25.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Ziębic w powiecie ząbkowickim nie zważając na to, że już dawno zakończył służbę, nie zaprzestał działań poszukiwawczych za zaginionym mężczyzną. Dzięki jego zaangażowaniu i wytrwałości 26-latek, o którego życie obawiali się najbliżsi, został odnaleziony i mógł bezpiecznie powrócić do domu.

Po godzinie 22:00 ziębiccy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zaginięcia 26-latka, który wyszedł z domu i rodzina nie wiedziała co się z nim dzieje. Najbliżsi obawiali się, że może on targnąć się na swoje życie. Mimo intensywnych poszukiwań nie udawało się odnaleźć mężczyzny.

Jeden z dzielnicowych, który był zaangażowany w działania poszukiwawcze, wielokrotnie próbował skontaktować się z zaginionym. Dopiero po godzinie 4.20 funkcjonariusz, który wiele godzin wcześniej zakończył już służbę, nawiązał kontakt telefoniczny z 26-latkiem i tak poprowadził rozmowę, że uzyskał informacje, w jakich okolicach przebywa mężczyzna. Policjant natychmiast pojechał w to miejsce. Jak się okazało mundurowy trafnie wytypował lokalizację, gdzie znajdował się zaginiony. 26-latek został odnaleziony na terenie sąsiedniego powiatu. Dzielnicowy przewiózł go do domu i oddał pod opiekę rodziny.

Mężczyzna cały i zdrowy wrócił do najbliższych, a dzielnicowy po całodziennej służbie i pracowitej nocy wreszcie mógł odpocząć.

(KWP we Wrocławiu / kp)