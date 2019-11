Policjanci odzyskali skradzione auta o wartości 250 tys. złotych Data publikacji 25.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Głogowscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej, odzyskali dwa luksusowe pojazdy marki BMW X5 oraz Dodge Ram. Wartość pojazdów to kwota ponad 250 tys. złotych. W sprawie zatrzymano dwóch podejrzanych mieszkańców Głogowa w wieku 28 i 30 lat, którzy działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Mężczyźni już usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa, za co grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

W wyniku realizacji sprawy operacyjnej, policjanci z Wydziału Kryminalnego zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej z komendy powiatowej w Głogowie zatrzymali dwóch podejrzanych. Obydwaj mężczyźni są mieszkańcami Głogowa w wieku 28 i 30 lat.

Podejrzani w wynajmowanym garażu przechowywali skradziony na terenie Holandii samochód BMW X5, wartości 90 tys. złotych. W innym miejscu policjanci ujawnili skradziony na terenie Głogowa pojazd Dodge Ram o wartości 160 tys. złotych.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego podejrzani już usłyszeli zarzuty paserstwa za co grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Policjanci w dalszym ciągu prowadzą czynności, zmierzające do zatrzymania pozostałych osób związanych z kradzieżą pojazdów.

(KWP we Wrocławiu / kp)