Bezpieczne przejście z lotu ptaka Data publikacji 25.11.2019 Z policyjnej analizy zdarzeń drogowych, do których dochodzi na przejściach dla pieszych wynika, że niestety obserwujemy wzrost wypadków w tych miejscach. Czujność i troska o bezpieczeństwo nie pozwala świętokrzyskim policjantom na brak reakcji. Dziś funkcjonariusze drogówki prowadzili działania „BEZPIECZNE PRZEJŚCIE", do których wykorzystano także policyjny dron.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, prędkość, nieostrożne wtargnięcie przed jadący samochód, niestosowanie się do sygnalizacji czy wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem – to tylko niektóre z przyczyn wypadków drogowych, do których dochodzi w tych właśnie miejscach. W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy wzrost tego typu zdarzeń. Od początku roku do końca października na świętokrzyskich drogach życie zostawiło aż 12 osób. O 4 więcej niż w analogicznym czasie roku poprzedniego. Policjanci jednak nie pozostają obojętni w tej sytuacji. Mając na uwadze bezpieczeństwo, dziś funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Kielcach przeprowadzili działania „BEZPIECZNE PRZEJŚCIE”. Zapobieganie wypadkom, zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom, a przede wszystkim kształtowanie w świadomości ludzi odpowiedzialności za to, co robimy na drodze. Policjanci szczególną uwagę przywiązywali dziś do wszelkich zdarzeń mogących wystąpić w relacji kierujący – pieszy. Poza patrolami realizującymi dzisiejsze zadania zaangażowano również policjantów kieleckiego oddziału prewencji, którzy wspierali akcję przy pomocy drona obserwując kieleckie ulice.

(KWP w Kielcach/js)