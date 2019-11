Eskortowali rodzącą kobietę Data publikacji 25.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Patrol krakowskiej drogówki pomógł bezpiecznie dotrzeć do szpitala rodzącej kobiecie, która wymagała pilnej i specjalistycznej pomocy lekarskiej.

Wczoraj (24.11.2019 r.) około godziny 18:00 na numer 112 zadzwonił mężczyzna prosząc o eskortę policji, aby szybko i bezpiecznie zawieźć rodzącą żonę do szpitala. Kierowca wraz z ciężarną żoną jechali z Rzeszowa do jednego z krakowskich szpitali. Przed wyjazdem do Krakowa, kobieta zaczęła odczuwać bóle sygnalizujące nagły poród. Sytuacja była bardzo poważna – kobieta spodziewała się bliźniąt, z czego jedno dziecko miało urodzić się z wadą serca i wymagało operacji natychmiast po porodzie w wyznaczonym szpitalu.

Operator Centrum Powiadamiania Ratunkowego błyskawicznie przekazał zgłoszenie dyżurnemu krakowskiej drogówki. Ten z kolei zadysponował radiowozy na dwa zjazdy z autostrady, gdyż nie wiadomo było, w którym miejscu zjedzie z A4 wyczekiwane przez policjantów audi (kierowca nie określił precyzyjnie położenia).

Samochód z rodzącą kobieta zjechał na węźle Kraków – Wschód i pojawił się na ul. Śliwiaka. Tam czekał patrol w składzie: st. Paweł Krzywda i st. post. Mariusz Opoka. Funkcjonariusze błyskawicznie włączyli sygnalizację i wjechali przed poruszające się ulicą audi. Przemierzając ulice Krakowa – bezpiecznie dotarli do celu, gdzie przed szpitalem czekały już służby ratunkowe, które udzieliły pomocy rodzącej kobiecie.

(KWP w Krakowie/js)