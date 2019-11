Policyjny pościg za kierowcą volkswagena Data publikacji 26.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkanaście minut trwał policyjny pościg za kierowcą volkswagena, który w sobotę nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Przysietnicy. Mężczyzna uciekał przed funkcjonariuszami przez kilka miejscowości i doprowadził do kolizji z radiowozem. Ostatecznie 25-latek został zatrzymany w Brzozowie. Okazało się, że powodem jego ucieczki było złamanie zakazu sądowego.

W sobotę przed godz. 18, policjanci z posterunku w Nozdrzcu, jadąc oznakowanym radiowozem przez miejscowość Przysietnica, zwrócili uwagę na volkswagena golfa, który jechał przed nimi. Mundurowi używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych podali kierowcy wyraźny sygnał do zatrzymania pojazdu. Mężczyzna jednak to zignorował i podjął próbę ucieczki. Kierowca, jadąc z dużą prędkością, przejechał przez Brzozów, Turze Pole, Jasionów, Humniska, a następnie ponownie wrócił do Brzozowa.

Do pościgu włączyli się również inni mundurowi. Policjanci ruchu drogowego podjęli próbę zatrzymania kierowcy. W pewnym momencie mężczyzna widząc, że nie ma możliwości dalszej ucieczki, wjechał w radiowóz, który go blokował, a następnie skręcił w jedną z uliczek w Brzozowie. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów, zatrzymał pojazd, gdyż nie mógł kontynuować dalszej jazdy.

Okazało się, że za kierownicą volkswagena siedział 25-letni mieszkaniec powiatu sanockiego. W samochodzie poza kierowcą znajdowała się również pasażerka. Mężczyzna był trzeźwy, jednak miał aktywny zakaz sądowy i to było powodem jego zachowania.

Niebawem 25-latek odpowie za popełnione przestępstwa i wykroczenia przed sądem.

Przypominamy! Zgodnie z treścią art. 178b kodeksu karnego: „kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”