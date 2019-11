Narkotyki o czarnorynkowej wartości 90 tys. zł. przejęte przez wolskich kryminalnych Data publikacji 26.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Przejęte ponad kilogram amfetaminy, prawie tysiąc sztuk tabletek ecstazy, pół kilograma marihuany, zabezpieczone ponad 50 tys. zł na poczet przyszłych kar i grzywien oraz zatrzymany w tej sprawie 26-letni mężczyzna to efekt kilkutygodniowej pracy kryminalnych z zespołu zwalczającego przestępczość narkotykową z wolskiej komendy. Podejrzany usłyszał zarzut karny w rejonowej prokuraturze i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Policjanci z wydziału kryminalnego z Woli zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej realizują działania zmierzające do zatrzymania osób mających związek z tym procederem oraz zdobycia dowodów wskazujących na przestępczą działalność. Ich kilkutygodniowa praca przyniosła efekty. Kryminalni zgromadzili materiał operacyjny i wytypowali mężczyznę, który miał posiadać znaczne ilości narkotyków.

Policjanci zaplanowali działania, wiedzieli, w jakich godzinach wytypowany przez nich mężczyzna może przebywać w mieszkaniu. W chwili, kiedy wychodził z lokalu podjęli czynności. Podczas przeszukania jednego z pomieszczeń ujawnili trzy torebki foliowe z zawartością suszu roślinnego, szklaną miskę z przykrywką, w której mieścił się biały proszek, szklany słoik również z białym proszkiem. W kuchni w zamrażalniku znajdowało się hermetycznie zamknięte foliowe opakowanie z zawartością białego proszku. Na poczet przyszłych kar i grzywien kryminalni zabezpieczyli również ponad 50 tys. zł. Zabezpieczone substancje zostały poddane oględzinom i przekazane do laboratorium. Zatrzymany 26-latek trafił do policyjnej celi.

Po zebraniu materiału dowodowego przez śledczych mężczyzna został doprowadzony do rejonowej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania ponad kilograma amfetaminy, prawie tysiąca sztuk tabletek ecstazy i pół kilograma marihuany. Decyzją sądu 26-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat więzienia.

(KSP)