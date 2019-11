Dojedziemy wszędzie. Bielska policja ma 10 nowych radiowozów. Data publikacji 26.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W poniedziałek w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej odbyło się symboliczne przekazanie aż 10 nowych radiowozów. Wszystkie zasiliły flotę bielskiego garnizonu. Nowoczesne samochody zostały zakupione ze środków lokalnych samorządów oraz budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Przed siedzibą Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej odbyło się symboliczne przekazanie radiowozów dla bielskiej Policji. Nowoczesne pojazdy zostały zakupione ze środków lokalnych samorządów, które przeznaczyły na ten cel kwotę 503 tysiące zł oraz budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Cała wartość inwestycji wyniosła 1.080.000 zł. Na ulice Bielska-Białej i powiatu bielskiego trafiło dziesięć nowych radiowozów: 3 oznakowane pojazdy marki Ford Ranger i 7 nieoznakowanych pojazdów marki Hyundai i30.

W uroczystości uczestniczył Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztof Herzyk, Wicestarosta Bielski Grzegorz Szetyński, Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej Piotr Kucia, Burmistrz Miasta Szczyrku Antoni Byrdy, Burmistrz Gminy Wilamowice Mariana Trela, Wójt Gminy Buczkowice Józef Caputa, Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, Wójt Gminy Jaworze dr Radosław Ostałkiewicz, Wójta Gminy Kozy Jacek Kaliński, Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek, Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek. Samochody zostały zakupione ze wspólnych środków budżetowych Policji, przy wsparciu lokalnych samorządów: Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, Miasta Bielska-Białej oraz samorządów w: Szczyrku, Wilamowic, Buczkowic, Jasienicy, Jaworza, Kóz, Porąbki i Wilkowic.

Nowe fordy rangery posiadają 2-litrowe motory diesla napędzane ponad 200-koniami mechanicznymi. To pojazdy przystosowane do jazdy w ekstremalnie trudnych warunkach terenowych. Wysokość brodzenia tych samochodów to aż 80 cm, więc mogą przeprawiać się przez przejazdy rzeczne, tereny bagienne i trakty off-road’owe. To bardzo ważne przede wszystkim w sytuacjach, kiedy miejsce interwencji położone jest w masywach leśnych lub górskich, zwłaszcza przy prowadzeniu akcji poszukiwawczych za osobami zaginionymi lub w trakcie działań przeciwdziałających skutkom powodzi i podtopień. Wtedy, gdy każda minuta jest na wagę ludzkiego życia i zdrowia samochody będą bardzo pomocne. Radiowozy będą użytkowane przez jednostki w Kobiernicach, Szczyrku i Jasienicy. Wartość trzech rangerów to 548 tys. złotych, z czego 255 tysięcy przekazały samorządy.

Nieoznakowane radiowozy marki Hyundai i30 mają mocne, 140-konne silniki. Będą wykorzystywane przez wydział kryminalny, referat antynarkotykowy i policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą. Jeden hyundai trafił do Komisariatu Policji w Jasienicy.

Samochody mają bogate wyposażenie, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa policjantom, którzy będą pełnili służbę. Przede wszystkim jednak to inwestycja w bezpieczeństwo i porządek publiczny. Współfinansowanie takich zakupów przez samorząd to wyraz poczucia odpowiedzialności za zapewnienie tego mieszkańcom.

Szef bielskiego garnizonu insp. Krzysztof Herzyk podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że flota bielskiej jednostki wzbogaciła się o nowe radiowozy. „Profesjonalny policjant to człowiek o wysokim morale, dobrze wyszkolony i zaangażowany w służbę. Nie mógłby on jednak właściwie spełniać swoich zadań bez odpowiedniego wyposażenia” – mówił insp. Krzysztof Herzyk. Zapewnił też, że nowe pojazdy to dla bielskiej Policji narzędzia, przy użyciu których policjanci będą ciężko pracować, aby w wypełnianiu codziennych obowiązków służbowych osiągać jak najlepsze rezultaty.

Wicestarosta Bielski Grzegorz Szetyński zapewnił policjantów o zrozumieniu i wsparciu ze strony samorządu powiatowego. Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej Piotr Kucia wyraził troskę o bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie miasta. „W jedności siła, a im większa jedność, tym większa siła” - wyraził swoje przekonanie włodarz miasta. Nowe samochody zostały poświęcone przez policyjnych kapelanów ks. Karola Mozora oraz ks. Marka Twardzika.

Po zakończeniu wczorajszej uroczystości kierowcy nowych pojazdów zaprezentowali je samorządowcom i gościom. Następnie wszystkie radiowozy wyjechały w swoje pierwsze patrole…

(KWP w Katowicach/js)