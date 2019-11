Policjanci przejęli ponad 5 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości ponad 200 tys. złotych Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Wydziału do Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz funkcjonariusze z kłodzkiej komendy zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Sprawca wpadł, gdy podczas kontroli jego auta znaleziono sporą ilość marihuany. W mieszkaniu zatrzymanego policjanci znaleźli kolejne narkotyki. W sumie zabezpieczonych zostało ponad 5 kg środków odurzających o czarnorynkowej wartości ponad 200 tys. złotych. Wobec 40-letniego podejrzanego zastosowano areszt tymczasowy na 3 miesiące.

Funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wraz z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku zatrzymali osobę podejrzaną o przestępstwa narkotykowe. Funkcjonariusze na terenie powiatu kłodzkiego zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy, którym kierował 40-letni mężczyzna, powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z dolnośląskich klubów. W trakcie czynności policjanci w torbie podróżnej kierującego mieszkańca powiatu kłodzkiego ujawnili susz roślinny. Okazało się, że jest to marihuana, a także haszysz. W aucie znajdowały się również pieniądze w kwocie blisko 62 tys. koron czeskich oraz 2 tys. złotych.

Kontynuując działania funkcjonariusze przeszukali także miejsce zamieszkania mężczyzny ujawniając kolejne środki odurzające w postaci amfetaminy. Łączna ilość marihuany, jaka została zabezpieczona w tej sprawie to 5 kg tego narkotyku oraz kilkanaście porcji amfetaminy i haszyszu. Jak ustalili policyjni specjaliści czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to ponad 200 tys. złotych.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Podejrzanemu grozi kara pozbawiania wolności nawet do 10 lat. Wobec 40-latka sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

