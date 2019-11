Przewoził narkotyki w kole zapasowym Data publikacji 26.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie zatrzymali mężczyznę, który przewoził w swoim aucie 3 kg marihuany i około 160 gramów haszyszu. Mężczyzna skrzętnie ukrył narkotyki w zapasowym kole, jednak wywęszył je policyjny pies. 40-latek trafił już do aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia.

22 listopada br. policjanci z Leszna ustalili, że przez teren górowski porusza się osobowy volkswagen, wewnątrz którego mogą znajdować się zabronione substancje.

Policjanci zatrzymali samochód do kontroli. Jego kierowcą okazał się 40-letni mieszkaniec gminy Rydzyna. Policjanci do sprawdzeń zaangażowali także przewodnika psa służbowego z Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu wraz z psem przeszkolonym do tropienia zapachów narkotykowych. Zwierzę natychmiast wskazało miejsce ukrycia zabronionych substancji. Było to koło zapasowe, umieszczone w bagażniku pojazdu. Pomiędzy oponą i felgą, znajdowały się 3 kg marihuany i około 160 gramów haszyszu.

Kierujący pojazdem został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W dalszej kolejności usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków.

24 listopada br. Sąd Rejonowy w Głogowie na wniosek głogowskiej prokuratury zastosował wobec 40-latka najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego okresu aresztowania. Podejrzanemu grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Pozaniu/js)