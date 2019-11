Areszt za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 26.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Jaworzniccy policjanci zatrzymali 18-letniego mieszkańca miasta, który usiłował zabić członków swojej rodziny. Po pobycie w policyjnym areszcie usłyszał zarzuty. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd aresztował go na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia.

Do zdarzenia doszło w sobotę (23.11.2019 r.) około 17.30 w jednym z domów jednorodzinnych w centrum miasta. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 18-letni jaworznianin próbował zabić 45-letnią matkę, 78-letnią babcię i 12-letniego brata. Ojciec mężczyzny, słysząc awanturę, wybiegł z sąsiadującego pomieszczenia, obezwładnił go i przytrzymał do przyjazdu patrolu policji. Mundurowi pojawili się bardzo szybko, zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do komendy. Ranne osoby trafiły do szpitala, gdzie została im udzielona pomoc medyczna. Po zebraniu przez śledczych materiału dowodowego prokurator przedstawił 18-latkowi zarzut potrójnego usiłowania zabójstwa. Wczoraj ( 26.11.2019 r.), na wniosek prokuratora, jaworznicki sąd podjął decyzję o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Śledczy ustalają motywy działania mężczyzny oraz szczegółowy przebieg zdarzenia. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu teraz nawet dożywotni pobyt w więzieniu.

(KWP w Katowicach/js)