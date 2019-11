Zatrzymany za stalking Data publikacji 26.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości zatrzymali mężczyznę podejrzanego o stalking. Sprawca nękał swoje ofiary, rozsyłając do kobiet, mimo ich wyraźnego sprzeciwu, wiadomości oraz filmy i zdjęcia przedstawiające czynności seksualne z użyciem akcesoriów erotycznych. 31-latek usłyszał zarzuty. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku od kilku miesięcy zajmowali się wyjaśnieniem przestępstw, do jakich dochodziło w sieci. Sprawca za pośrednictwem portali społecznościowych i komunikatorów internetowych wysyłał do grupy kobiet zajmujących się modelingiem oraz pracujących w charakterze hostess, nieobyczajne zdjęcia i filmy bez wizerunku twarzy przedstawiające czynności seksualne z użyciem akcesoriów erotycznych, a także wiadomości o charakterze seksualnym. Mimo wyraźnego sprzeciwu nękanych kobiet sprawca nie przestawał nękać swoich ofiar, a nawet stawał się bardziej nachalny i agresywny, twierdząc, że sam zdecyduje, kiedy zakończyć znajomość.

Pracując nad sprawą, policjanci dotarli do kilku pokrzywdzonych kobiet i zebrali dowody świadczące o przestępczej działalności stalkera. Wiele wskazuje na to, że gnębił on około 30 kobiet z całej Polski, korzystając z kilkudziesięciu telefonów oraz kilkunastu profili społecznościowych. Wnikliwa analiza treści przekazywanych przez sprawcę oraz powiązań kont na portalach społecznościowych i komunikatorach internetowych pozwoliła funkcjonariuszom na wytypowanie stalkera.

Pod koniec ubiegłego tygodnia policjanci zatrzymali podejrzanego 31-latka, mieszkańca województwa dolnośląskiego związanego z branżą informatyczną. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli m.in. gadżety erotyczne, odpowiadające wyglądem przedmiotom uwiecznionym na zdjęciach przesyłanych do nękanych kobiet. Zabezpieczono komputery, telefony komórkowe i przedmioty wykorzystywane do popełnienia przestępstwa.

Zatrzymany został przewieziony do gdańskiej komendy wojewódzkiej i usłyszał sześć zarzutów. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone, że lista zarzutów zostanie rozszerzona.

Zgodnie z kodeksem karnym za uporczywe nękanie innej osoby, które wzbudza w niej poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / kp)