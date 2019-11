Chciał wręczyć policjantom łapówkę, bo w aucie miał odzież z podrobionymi znakami towarowymi Data publikacji 26.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zgierscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej mężczyznę, który przewoził bluzy z podrobionymi znakami towarowymi. 25-latek, aby uniknąć odpowiedzialności, chciał wręczyć funkcjonariuszom 2000 zł łapówki. Kierujący usłyszał już prokuratorskie zarzuty wręczenia korzyści majątkowej, a także ułatwiania wprowadzania do obrotu podrobionej odzieży. Za takie przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci ruchu drogowego 22 listopada 2019 r. pełnili służbę na autostradzie A-2 na terenie powiatu zgierskiego. Około godziny 15.45 w rejonie węzła Stryków mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej kierującego volkswagenem typu bus. 25-letni kierując zachowywał się bardzo nerwowo, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Policjanci postanowili sprawdzić co przewozi mężczyzna. Okazało się, że w aucie znajdowało się prawie 1400 bluz sportowych z podrobionymi znakami towarowymi różnych znanych marek odzieżowych. Podczas prowadzenia kontroli mężczyzna wyjął z kieszeni 2000 zł i chciał dać je funkcjonariuszom w zamian za odstąpienie od czynności. Mundurowi zatrzymali 25-latka, który noc spędził w celi zgierskiego aresztu. Zatrzymany usłyszał już prokuratorskie zarzuty wręczenia korzyści majątkowej, a także ułatwiania wprowadzania do obrotu podrobionej odzieży. Za takie przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator zadecydował o oddaniu mężczyzny pod dozór policyjny. Na poczet przyszłej kary śledczy zabezpieczyli samochód podejrzanego oraz pieniądze.

(KWP w Łodzi / kp)