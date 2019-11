Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 26.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant pełniący służbę w Oddziale Prewencji Policji w Lublinie w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę. 55-latek kierował samochodem marki Seat mając w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz utrata prawa jazdy.

Kto decyduje się na wstąpienie w szeregi Policji doskonale wie, że bycie policjantem to nie praca, a służba przez całą dobę. Funkcjonariusze również w czasie wolnym od służby reagują w przypadku, gdy łamane jest prawo. Tym razem policjant z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie w m. Podkrasne na drodze krajowej nr 17 zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Jego podejrzenie wzbudził styl jazdy poruszającego się przed nim kierującego pojazdem marki Seat. Kierowca jechał od krawędzi do krawędzi jezdni, zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu. Policjant postanowił sprawdzić swoje przypuszczenia. Przy nadarzającej się okazji wyprzedził kierującego seatem i doprowadził do tego, że „niepewny” kierowca zjechał na pobocze i zatrzymał się. Wówczas funkcjonariusz podbiegł do kierującego i kiedy wyczuł silną woń alkoholu natychmiast udaremnił mu dalszą jazdę wyjmując kluczyki ze stacyjki samochodu.

O zatrzymaniu powiadomił dyżurnego zamojskiej komendy. Przybyli na miejsce policjanci zbadali stan trzeźwości kierującego. Okazało się, ze 55-latek z gm. Stary Zamość, który siedział za kierownicą seata w organizmie miał blisko 2 promile alkoholu.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz utrata prawa jazdy.

(KWP w Lublinie/js)