Funkcjonariusze WSPol wraz z synem pomogli poszkodowanemu w wypadku Data publikacji 26.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Pierwsza pomoc udzielona przez funkcjonariuszy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, podinsp. Mariusza Kupniewskiego, nadkom. Monikę Kupniewską oraz ich syna Adama, żołnierza 20-tej Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej przyczyniła się do uratowania mężczyzny, który uległ wypadkowi samochodowemu.

Do niecodziennej sytuacji doszło 11 listopada 2019 r. ok. godziny 18:00 w okolicach miejscowości Sople powiat ostródzki, na pasie jezdni w kierunku Gdańska. Wtedy to podinsp. Mariusz Kupniewski jadący z żoną i synem w kierunku trójmiasta, zauważyli auto, które uderzyło w tył naczepy TIR-a i zaczęło się palić. Po zatrzymaniu w bezpiecznym miejscu własnego pojazdu przystąpili do udzielenia pomocy poszkodowanemu w wypadku, nieprzytomnemu mężczyźnie, który znajdował się we wnętrzu płonącego auta. Po wyłączeniu zapłonu rozbitego pojazdu i sprawdzeniu czynności życiowych przystąpili do wyciągnięcia zakleszczonego w nim mężczyzny. Wymagało to wyrwania drzwi uszkodzonego auta oraz odcięcia pasów bezpieczeństwa. Działaniom tym towarzyszyła wysoka temperatura oraz głębokie zadymienie wnętrza pojazdu. W konsekwencji tych działań udało się wydobyć mężczyznę z pojazdu i przenieść go w miejsce bezpieczne gdzie to po kilku minutach monitorowania funkcji życiowych ofiara wypadku odzyskała świadomość. Wszystkie działania odbywały się przy wsparciu osób postronnych, które tamowały ruch na drodze, tłumiły pożar auta, użyczały gaśnic i kocy termicznych, informowały służby ratownicze o zdarzeniu i jego lokalizacji.

Ta sytuacja dowodzi, że policjanci i żołnierze będąc nawet poza służbą są gotowi do niesienia pomocy osobom potrzebującym. Wykazuje również jak ważne są wspólne działania obywatelskie w trudnych chwilach.

(WSPol/js)