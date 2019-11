„Wszyscy dla Górala” – chętnych, by nieść pomoc drugiemu człowiekowi nie brakowało Data publikacji 26.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W niedzielę, 24 listopada br. na terenie Komendy Powiatowej Policji w Brzesku odbyła się wielka akcja charytatywna „Wszyscy dla Górala”. Chętnych, którzy chcieli wziąć udział w zorganizowanych zawodach strzeleckich nie brakowało. A wszystko w szczytnym celu, aby pomóc i wesprzeć w walce z chorobą naszego kolegę. st.asp. Jacka Kurzeję ps. „Góral”, który jest funkcjonariuszem Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

„Góral” całe życie służył i pomagał innym. Teraz on potrzebuje naszej pomocy. Dwa lata temu zaatakował go nowotwór. Koszty leczenia przerosły możliwości finansowe rodziny, stąd pomysł, aby choć trochę pomóc mu w powrocie do zdrowia.

Inicjatorem imprezy było Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim „Braterstwo Broni – Tobie Ojczyzno”, ogrom atrakcji przygotował 16. Batalion Powietrznodesantowy, a patronat nad wydarzeniem objął m.in. Komendant Powiatowy Policji w Brzesku mł. insp. Bogusław Chmielarz.

Wszyscy, którzy pojawili się na terenie brzeskiej jednostki mogli sprawdzić swoje umiejętności i celne oko w zawodach strzeleckich, które odbyły się w 3 kategoriach — statyczne na 15 i 25 m, dynamiczna po przebiegnięciu 60 m na 15 m do ruchomego celu. W każdej kategorii wyłoniono 3 zwycięzców, którzy poza pucharami, dyplomami otrzymali także wartościowe nagrody rzeczowe. Nieco młodsi uczestnicy imprezy wzięli udział w zawodach z użyciem karabinków ASG oraz mieli okazję pokonać tor spadochroniarza. Żołnierze z 16 Batalionu Powietrznodesantowego przygotowali pokaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego używanego przez krakowskich spadochroniarzy. Nie zabrakło moździerzy, przeciwpancernego pocisku kierowanego SPIKE i przeciwlotniczego zestawu GROM. Uczestnicy akcji mogli się też posilić pyszną grochówką serwowaną w wojskowej kuchni polowej.

Wszystkim tym, którzy wsparli naszego kolegę i byli tego dnia z nami serdecznie dziękujemy. Dzięki hojności wielu osób udało się zebrać około 20 tysięcy złotych a trzeba podkreślić, że trwają jeszcze aukcje internetowe. Całość środków zebranych podczas niedzielnych zmagań strzeleckich zostanie przekazana na leczenie „Górala”.

(KWP w Krakowie / kp)

