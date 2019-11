Potężny cios lubuskiej Policji w przestępczość narkotykową Data publikacji 27.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko 33 tysiące tabletek ecstasy o łącznej wadze 15 kilogramów o wartości szacowanej na 800 tys. zł, a także 2 kg innych substancji, które poddane zostaną badaniom zabezpieczyli policjanci zwalczający przestępczość narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Do sprawy zatrzymano młodego gorzowianina, który usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków i może spędzić za kratkami nawet 12 lat. Póki co został tymczasowo aresztowany przez Sąd na najbliższe trzy miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy. Nie wykluczone są dalsze zatrzymania.

Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. bezustannie zajmują się zwalczaniem wszelkich mechanizmów przestępczych związanych z obrotem substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi. W wyniku intensywnych działań operacyjnych, które prowadzili od kilku miesięcy, ustalili osobę, która mogła zajmować się obrotem znacznymi ilościami narkotyków. Do realizacji policjanci byli dobrze przygotowani. Na początku listopada funkcjonariusze w rejonie Gorzowa Wlkp. zatrzymali do kontroli drogowej kierującego autem osobowym. To właśnie ten zmotoryzowany typowany był przez policjantów kryminalnych i dochodzeniowo-śledczych jako osoba mogąca posiadać znaczne ilości narkotyków. Wiedza, doświadczenie, ciężka praca operacyjna oraz policyjny nos nie mogły zawieść. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony zatrzymaniem. W pomieszczeniu, w którym później policjanci prowadzili dalsze czynności znaleźli oni blisko 33 tysiące tabletek ecstasy oraz 2 kg innych substancji, które poddane zostaną profesjonalnej ekspertyzie, aby dokładnie poznać ich skład. Łączna waga zabezpieczonych narkotyków to ponad 15 kg. Te mogły pochodzić z nawet z krajów Europy Zachodniej. Mężczyzna został zatrzymany. Podczas przeprowadzanych czynności procesowych usłyszał zarzut związany z udziałem w obrocie znacznych ilości narkotyków. Za tego rodzaju przestępstwo ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje kare nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez policjantów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., a nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową. Ustalenia dotyczą również tego, czy wcześniej część narkotyków nie została już wprowadzona na rynek oraz kto potencjalnie mógł je nabyć. Sprawa jest rozwojowa. Nie wykluczone są dalsze zatrzymania.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)