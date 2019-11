Zabezpieczyli towar o wartości prawie 7 milionów złotych Data publikacji 27.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wydziału do walki z przestępstwami gospodarczymi komendy stołecznej zatrzymali 7 osób, które za pośrednictwem portali internetowych wprowadzały do obrotu perfumy, odzież i galanterię z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi znanych światowych marek. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonego towaru to ponad 6 milionów 900 tysięcy złotych. Zatrzymani odpowiedzą z Ustawy prawo własności przemysłowej. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Podrobiony towar niemalże wszystkich światowych marek zabezpieczyli policjanci stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą.

Z informacji, do których dotarli funkcjonariusze wynikało, że grupa osób w wieku od 17 do 43 lat, za pośrednictwem portali społecznościowych może wprowadzać do obrotu produkty z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi. Ogłoszenia o sprzedaży towaru były zamieszczane na portalach pod różnymi nickami na fałszywe dane osobowe.

Praca policjantów i poczynione ustalenia oraz wykonane czynności pozwoliły na ustalenie danych osób uczestniczących w nielegalnym procederze oraz miejsca ich zamieszkania.

W trakcie realizacji funkcjonariusze jednocześnie weszli do 5 lokali i magazynów, m.in. w Magdalence, Warszawie i Łazach, gdzie mieszkała jedna z głównych organizatorek procederu. Tam, w wynajętym budynku, który posłużył jako magazyn, „trefny” towar był przygotowywany do wysyłki.

Według posiadanych informacji zapakowany, podrobiony towar trafiał do magazynów umieszczonych w Warszawie i Łazach. Stąd paczki były wysyłane do odbiorców za pośrednictwem różnych firm kurierskich.

Podczas przeprowadzonych działań funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 40 tysięcy sztuk perfum oraz 1500 sztuk ubrań. Wszystkie podrobione towary bardzo dobrze imitowały oryginalne zastrzeżone produkty. Szkody, jakie z tego tytułu poniósł Skarb Państwa wynoszą prawie 7 milionów złotych.

Wśród zatrzymanych podczas realizacji osób był jeden obywatel Ukrainy. Sześciu osobom zostały przedstawione zarzuty z Ustawy prawo własności przemysłowej za to, że działając wspólnie i w porozumieniu, ze sprzedaży podrobionego towaru uczynili sobie stałe źródło dochodu. Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.

