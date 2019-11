Służyć i pomagać nie tylko na służbie Data publikacji 27.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę peugeota. 54 – letni obywatel Niemiec miał w organizmie 2,4 promila alkoholu. W takim stanie jechał po jednej z głównych dróg wyjazdowych ze Szczecina. Za swój czyn odpowie przed sądem w trybie przyspieszonym.

„Służyć i pomagać” to podstawowa i najważniejsza dewiza policjanta, która obowiązuje każdego dnia, nie tylko na służbie. Słowa te potwierdził st.post. Paweł Kędzierski, który w dniu wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego, stwarzającego realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu, a także dla samego siebie.

Do zdarzenia doszło we wtorek, tj. 26 listopada br. na ul. Struga w Szczecinie. Jadący w kierunku Stargardu st.post. Paweł Kędzierski – policjant OPP w Szczecinie zauważył pojazd marki Peugeot, którego kierujący jechał od jednej do drugiej krawędzi jezdni. Funkcjonariusz postanowił sprawdzić, jaki jest powód takiego zachowania kierowcy auta. Chwilę później pojazd zatrzymał się na czerwonym świetle sygnalizatora. Policjant wysiadł ze swojego auta, podbiegł do peugeota i polecił kierowcy zjechać na pobocze.

Kierującym peugeotem okazał się 54 – letni obywatel Niemiec. W czasie rozmowy z mężczyzną czuć było od niego silną woń alkoholu. W związku z powyższym policjant udaremnił kierowcy dalszą jazdę. Na miejsce wezwany został patrol Policji, który wylegitymował mężczyznę i sprawdził stan jego trzeźwości. Badanie wykazało, że kierujący peugeotem miał w organizmie 2,4 promila alkoholu.

Za swój czyn odpowie przed sądem w trybie przyspieszonym.

asp.Alicja Bierbasz- Krawczyk