Policjanci wraz z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału SG zabezpieczyli ponad 400 tys. sztuk papierosów bez akcyzy. Data publikacji 27.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP Kraków wraz z funkcjonariuszami Placówki SG w Tarnowie Straży Granicznej oraz z policjantami z Tarnowa zabezpieczyli ponad 400 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. W przypadku gdyby towar trafił na rynek, naraziłoby to Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego o 360 tysięcy złotych. Trzech mężczyzn usłyszało zarzuty.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą systematycznie prowadzą działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości akcyzowej. Dzięki ich pracy kolejne partie „lewych” wyrobów tytoniowych pochodzących z nielegalnych źródeł nie trafiają do odbiorców.

Kilka dni temu podczas wspólnej realizacji przeprowadzanej z funkcjonariuszami Placówki SG w Tarnowie oraz policjantami z Tarnowa zatrzymano trzy osoby przewożące papierosy bez akcyzy. Do zatrzymania doszło w Skrzyszowie koło Tarnowa. Jadący przez tę miejscowość samochód osobowy pilotował busa, w którym mężczyźni ukryli trefny towar. Podczas przeszukania funkcjonariusze natrafili w busie na 47 kartonowych pudeł, zawierających po 440 paczek papierosów. Łącznie zabezpieczono 413 600 sztuk papierosów. Były to wyroby tytoniowe bez jakichkolwiek znaków akcyzy. Ich wprowadzenie na rynek spowodowałoby uszczuplenie podatku akcyzowego o prawie 360 tys. złotych. Mężczyźni, mieszkańcy Tarnowa, w wieku 27,37 oraz 42 lat, usłyszeli zarzuty przewożenia wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego (art. 65 par. 1 kks). Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.

Prowadzący postępowanie będą w dalszym ciągu wyjaśniać pochodzenie nielegalnych wyrobów tytoniowych, jak również ustalać, gdzie miały trafić.

(KWP w Krakowie/js)