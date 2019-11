Policjanci z Bukowna odnaleźli zaginionego 87-latka Data publikacji 27.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki skutecznym działaniom i szybkiej reakcji mundurowych z Komisariatu Policji w Bukownie uratowano 87-latka, który w godzinach wieczorowych oddalił się z miejsca zamieszkania. Mężczyzna leżał w rejonie mokradeł, był wycieńczony i przemoczony. Gdyby pomoc nie nadeszła w porę, mogłoby się to zakończyć tragedią.

Wczoraj (25.11.2019r.) wieczorem około godziny 20.30 policjanci z Komisariatu Policji w Bukownie otrzymali informacje o zaginięciu starszego mężczyzny. 87-latek wyszedł z domu około godziny 10.00 rano. Nie miał przy sobie telefonu komórkowego i żadnych dokumentów. Rodzina, która była zaniepokojona jego kilkugodzinną nieobecnością, poprosiła o pomoc policjantów. Taka sytuacja zdarzyła się już wcześniej, co bardziej martwiło zgłaszającego. Natychmiast po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu, rozpoczęto poszukiwania mężczyzny. Niezwłocznie ogłoszono alarm. W działania zaangażowano kilkunastu policjantów oraz 6 zastępów Straży Pożarnej. Z minuty na minutę temperatura na zewnątrz spadała, istniało więc poważne zagrożenie, że organizm 87-latka mógł ulec wychłodzeniu. Mundurowi i strażacy sprawdzali pobliskie miejscowości, jak również drogi polne i okolice lasu znajdującego się niedaleko Kolonii, miejsca zamieszkania zaginionego mężczyzny. Około godziny 22.15 patrol w składzie starszy sierżant Paweł Jarzmik, starszy sierżant Piotr Nawrot oraz sierżant Dorota Bardziej znaleźli 87-latka. Mężczyzna leżał w rejonie mokradeł, był przemoczony i zziębnięty. Jak oświadczył podczas spaceru przewrócił się i utknął. Nie mógł wstać o własnych siłach. Policjanci natychmiast udzielili mu pomocy. Na miejsce wezwali karetkę pogotowia, która przewiozła go do szpitala. Tam trafił pod opiekę lekarzy.

Szybkie odnalezienie zaginionego 87-latka i prawdopodobnie uratowanie jego życia, było możliwe dzięki natychmiastowym działaniom policjantów i strażaków.

(KWP w Krakowie/js)