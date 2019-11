Odblask to nie obciach Data publikacji 27.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz AZS Indykpol Olsztyn, promują bezpieczeństwo osób pieszych. W jaki sposób? Załóż odblask - to nie obciach. To hasło wspólnej kampanii na rzecz osób pieszych. Podczas dzisiejszego meczu najmłodsi kibice naszego klubu otrzymają odblaskowe torby. Bądź widoczny na drodze.

Dzisiaj (27.11.19r) o godzinie 18:00 w Hali Urania AZS Indykpol Olsztyn zagra mecz ligowy z Cuprum Lubin. Podczas meczu zaprezentowany zostanie spot promujący noszenie odblasków pn. Odblask to nie obciach. Najmłodsi kibice naszego zespołu otrzymają torby odblaskowe. Wszystko to dla bezpieczeństwa osób pieszych.

Policjanci od wielu lat promują bezpieczne postawy wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jesteśmy zarówno w przedszkolach poprzez młodzież kończąc na Uniwersytetach III wieku. Wychodzimy z wieloma akcjami do tej grupy osób m.in.

#uwolnijodblaski

Od kilku lat w polskim prawie funkcjonuje przepis (październik 2014 r), który nakłada obowiązek używania elementów odblaskowych na wszystkich pieszych, którzy poruszają się poza obszarem zabudowanym po zmroku. Przez ten czas policjanci prowadzili mnóstwo działań promujących używanie odblasków. Spotykali się z dziećmi, dorosłymi, seniorami- czyli i niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Tłumaczyli, że jesienią i zimą odblaski są niezbędne każdemu pieszemu, jak działają i, że faktycznie mogą uratować życie. Ponadto rozdawali odblaski na spotkaniach, podczas festynów, akcji profilaktycznych, prelekcji i policyjnych kontroli drogowych. Od tamtej pory na Warmii i Mazurach rozdano dziesiątki tysięcy elementów odblaskowych. Intensywne działania informacyjne i profilaktyczne przyniosły skutek - coraz więcej osób używa odblasków na co dzień, nie tylko poza obszarem zabudowanym. To cieszy. Ale…

#wyjmijodblaskizszuflady

Chyba nie ma już osoby, która nie wie jak działają elementy odblaskowe. Opaski odblaskowe, kamizelki, zawieszki, torby- wiele osób ma mnóstwo takich rzeczy w domu. Podczas spotkań profilaktycznych policjanci często zadają pytanie: „Czy macie odblaski?” i najczęściej pada wtedy odpowiedź twierdząca. Na kolejne pytanie: „Gdzie są te odblaski?” również najczęściej słyszą: „w szafie” lub „ w szufladzie”. W szafie, w szufladzie, w pudełku - tam odblaski przeleżą kolejną jesień i zimę, a przecież mogłyby komuś uratować życie. Dlatego przypominamy:

Jeżeli masz w domu, w pracy więcej odblasków niż potrzebujesz – dołącz do policyjnej akcji. Wyjmij odblaski z szafy czy szuflady i podziel się z innymi. Pamiętaj: jeden mały odblask może uratować życie! Posiadanie elementu odblaskowego zwiększa widoczność pieszego na drodze do około 150- 200 metrów. W tym przypadku kierowca ma więcej czasu na odpowiednią do warunków reakcję, a zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować zdrowie czy nawet życie. Sytuacje, w której należy nosić elementy odblaskowe nie powinny ograniczać się tylko do obszaru niezabudowanego. Nawet w obszarze zabudowanym, w świetle latarni, także w przypadku przechodzenia przez oświetlone przejście pieszy jest bardziej widoczny posiadając odblask, niż gdyby go nie miał.

#fairplaynadrodze z Grzegorzem Lechem ze Stomilu Olsztyn

Na boisku zawsze cię zauważę. Na drodze pamiętaj o odblaskach". Takim hasłem zawodnik Stomilu Olsztyn Grzegorz Lech promuje bezpieczeństwo osób pieszych poruszających się po zmroku poza obszarem zabudowanym. Osoby te muszą pamiętać, że pieszy z odblaskami jest widoczny już z odległości około 150 metrów. Daje to kierującemu wystarczająco dużo czasu, aby bezpiecznie go ominąć. Pieszy bez odblasku jest widoczny z odległości 30-40 metrów, co nie daje szans na jakąkolwiek reakcję.

Lekcje z odblaskami

Głównym celem wspólnych działań Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i firmy Michelin Polska SA jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz przypomnienie i utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa wśród uczniów klas I- III z powiatu olsztyńskiego. Podczas zajęć, które odbędą się we wszystkich szkołach podstawowych naszego powiatu, prowadzący prelekcje w przystępny sposób przekażą dzieciom solidną dawkę wiedzy oraz wyposażą najmłodszych w worki odblaskowe.

Pierwsze zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1

17 października br. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie odbyła się inauguracja działań edukacyjnych, w których uczestniczyli: nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Pan Jarosław Michalak Prezes Michelin Polska SA oraz Pan Grzegorz Wojasiński z Michelin. By nadać inauguracji uroczysty charakter uczniowie olsztyńskiej jedynki przygotowali bardzo ciekawy występ artystyczny na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Krótką prelekcję na temat bezpiecznego zachowania na drodze, zwłaszcza jesienią i zimą wygłosił mł. insp. Mariusz Tański- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie, a Pan Grzegorz Wojasiński omówił inne elementy wpływające na bezpieczeństwo.

Po zakończonej lekcji na sali pojawili się specjalni goście - Ludzik Bibendum oraz Sierżant Bóbr, którzy rozdali dzieciom worki odblaskowe.

Kolejne spotkania wkrótce…

W najbliższych dniach policjanci pojawią się z wizytą we wszystkich szkołach powiatu olsztyńskiego, a wszystkie dzieci klas I-III zostaną wyposażone w elementy odblaskowe przez przedstawicieli Michelin.

Ponad 700 osób bez odblasku

Zgodnie z przepisami każdy pieszy poruszający się po zmroku poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla uczestników ruchu. W ubiegłym roku (2018 r) na warmińsko - mazurskich drogach policjanci potwierdzili 742 przypadków braku wymaganego prawem odblasku u pieszych poza obszarem zabudowanym. Takie zachowanie jest skrajną nieodpowiedzialnością, pieszy niepotrzebnie ryzykuje własnym życiem.

Liczba ujawnionych osób pieszych niekorzystających z elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym.

Rok Liczba ujawnionych przypadków 2019 (od początku roku do końca sierpnia) 322 2018 742 2017 1407 2016 1859 2015 2020 2014 (od 20.10.14r) 822

W 2018 roku odnotowano 261 wypadków z udziałem pieszych. W wypadkach tych zginęły 33 osoby, wszystkie były niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. 232 zostało rannych (wśród rannych było 230 pieszych), z winy kierowców doszło do 172 wypadków, w których zginęło 12 osób (wszystkie były pieszymi), a 170 zostało rannych (163 pieszych). Najwięcej wypadków, bo 117, miało miejsce na przejściu dla pieszych: w nich zginęło 8 osób, a 110 zostało rannych; tylko jedna spośród ofiar nie była osobą pieszą.

Z winy pieszych doszło do 65 wypadków drogowych, w których 10 osób zginęło, a 55 zostało rannych. Ponad 86% wypadków spowodowanych przez pieszych miało miejsce na jezdni (56 wypadków). To tam zginęło 10 pieszych, a 44 pieszych zostało rannych. Piesi spowodowali 8 wypadków na przejściu dla pieszych, w których nikt nie zginął, a 8 pieszych odniosło w tych wypadkach obrażenia.

Ponad 68% wypadków spowodowanych przez kierowców względem pieszych miało miejsce na przejściu dla pieszych. Ponad 86% wypadków spowodowanych przez pieszych miało miejsce na jezdni poza przejściem dla pieszych.

