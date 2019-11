Ćwiczenia grupy ATLAS Data publikacji 27.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach od 27 października do 1 listopada 2019 r. na terenie obiektów poligonowych Ośrodka Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie została przeprowadzona kolejna edycja praktycznych warsztatów w ramach platformy ATLAS - zrzeszającej specjalne jednostki interwencyjne (kontrterrorystyczne) państw Unii Europejskiej.

Ćwiczenia zostały zorganizowane w ramach przewodnictwa Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA (CPKP BOA), nad forum SNIPER platformy ATLAS, jako jednego z elementów funkcjonowania współpracy pomiędzy zrzeszonymi jednostkami Wspólnoty. Z ramienia CPKP BOA przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Sekcję Strzelców Wyborowych.

Tematem przewodnim przedsięwzięcia było współdziałanie strzelców wyborowych z zespołami bojowymi przy wykorzystaniu łodzi oraz śmigłowca BLACK HAWK. Wykorzystanie śmigłowca BLACK HAWK polegało na strzelaniu z pokładu do celów naziemnych, jak i nawodnych. Działanie strzelców wyborowych z pokładu śmigłowca było również okazją do udoskonalenia technik wykorzystania śmigłowca BLACK HAWK, jako nowego narzędzia w policyjnym lotnictwie, często wykorzystywanym w działaniach prowadzonych przez służbę kontrterrorystyczną w Policji. Zajęcia poprzedzone były również wykładami oraz praktycznym pokazem systemu przeznaczonego do przechwytywania bezzałogowych statków powietrznych — dronów. Zaprezentowane zostały również możliwości wykorzystania ruchomych celów reaktywnych, jako jednej z form prowadzenia treningów dla strzelca wyborowego.

Uczestnikami przedsięwzięcia byli przedstawiciele z 15 państw Unii Europejskiej zrzeszonych w platformie ATLAS, tj. z Belgi, Holandii, Łotwy, Estonii, Czech, Portugalii, Rumunii, Austrii, Słowacji, Węgier, Niemiec i Szwajcarii. Ponadto w szkoleniu uczestniczyło również 8 pilotów śmigłowca BLACK HAWK, funkcjonariusze CPKP BOA wyznaczeni jako instruktorzy prowadzący poszczególne zajęcia oraz funkcjonariusze zabezpieczenia medycznego i logistycznego. Łącznie uczestników szkolenia było 61 osób.

Całe przedsięwzięcie, jak i te organizowane w latach ubiegłych zostały przez uczestników bardzo wysoko ocenione – zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i obiektowym. W odniesieniu do możliwości wykorzystania obiektów poligonowych – wojskowych, z wykorzystaniem amunicji bojowej na obiektach Centralnego Ośrodka Zurbanizowanego oraz strzelnicy (w tym nawodnej) przy wykorzystaniu środków transportu daję stronie polskiej bardzo duże możliwości organizacyjne. Należy tutaj zaznaczyć, że wiele jednostek policyjnych Unii Europejskiej nie ma możliwości wykorzystania obiektów poligonowych typu wojskowego, co potwierdzali sami uczestnicy mówiąc, że pierwszy raz mieli okazję skorzystać z możliwości działania w tak realnych warunkach z wykorzystaniem amunicji bojowej.

Samo przedsięwzięcie dało również możliwość spotkania się przedstawicieli środowiska strzelców wyborowych państw Unii Europejskiej i nawiązania kontaktów pomiędzy poszczególnymi jednostkami, a także dało możliwość wymiany doświadczeń w zakresie optymalnego wykorzystania strzelca wyborowego w działaniach kontrterrorystycznych.

Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA jest również czynnym uczestnikiem innych przedsięwzięć w ramach platformy ATLAS, gdzie jest zarówno uczestnikiem szkolenia i nierzadko organizatorem lub współorganizatorem na terenie kraju, jak i za granicą.

(CPKP BOA)

