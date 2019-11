Po 10 latach trafiony w AFIS Data publikacji 27.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Przeszło 10 lat cieszył się bezkarnością 26-letni mieszkaniec Lublina. Mężczyzna w 2009 roku włamał się do salonu telefonii komórkowej. Sprawca na miejscu pozostawił ślady linii papilarnych, które zostały zabezpieczone przez policjantów i wprowadzone do policyjnej bazy danych AFIS. System powiązał ślady z 26-latkiem, po tym jak mężczyzna został rozliczony i zdaktyloskopowany przez lubelskich policjantów w związku z kradzieżą samochodu. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

Do kradzieży z włamaniem doszło jesienią 2009 roku. Nieznany wówczas sprawca włamał się do salonu telefonii komórkowej mieszczącego się w jednej z galerii handlowych. Jego łupem padły telefony komórkowe oraz pieniądze. Właściciel oszacował łączne straty na kwotę bliski 5 tys. złotych.

Na miejscu tego zdarzenia pracowali policjanci pionu kryminalnego. Funkcjonariusze, przeprowadzili skrupulatne oględziny, podczas których technik zabezpieczył ślady linii papilarnych. Podczas prowadzonego postępowania policjanci ustalili, że nie należą one do żadnego z pracowników i najprawdopodobniej w miejscu zdarzenia pozostawił je sprawca. Odciski palców zostały przesłane do policyjnej bazy danych AFIS. System przez wszystkie lata dokładnie analizował i porównywał nowe rejestracje pojawiające się w systemie z zabezpieczonymi śladami.

26-letni obecnie mieszkaniec Lublina został powiązany z włamaniem kilka tygodni temu. Wówczas policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie zatrzymali go w związku z kradzieżą samochodu. Mężczyzna został poddany obowiązkowej daktyloskopii, a jego odciski trafiły do bazy danych AFIS.

Kilka dni temu informacja z systemu trafiła na VII komisariat. Śledczy podjęli umorzone postępowanie, a 26-latek został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, do których popełnienia się przyznał.

Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia.

(KWP w Lublinie/js)