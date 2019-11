Młodzi kierowcy na torze wyścigowym - Super Sprint 2019 Data publikacji 27.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Mnóstwo emocji towarzyszyło młodym kierowcom, którzy postanowili spróbować swoich sił na wyspecjalizowanym torze wyścigowym w Bieruniu. 160 załóg ze Śląska i sąsiednich województw stanęło na starcie trasy Super Sprint 2019. Nad przebiegiem zawodów czuwali policjanci ze śląskiej drogówki i tyskiego automobilklubu. Nie zabrakło wsparcia Zarządu Transportu Metropolitarnego i dwukrotnego rajdowego Mistrza Polski - Artura Janosza.

Super Sprint 2019 jest projektem skierowanym do młodych kierowców w wieku od 18 do 25 lat. Niecodzienny wyścig, przeprowadzony przez śląską Policję wraz z Automobilklubem Ziemi Tyskiej, przy wsparciu Zarządu Transportu Metropolitarnego, poprzedzony był wykładem z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W pierwszej kolejności uczestnicy projektu poznali techniki kierowania pojazdem, następnie zostali poddani testom z wiedzy teoretycznej i w terenie. Musieli wykazać się też znajomością przepisów ruchu drogowego i potwierdzić swoje umiejętności z zakresu jazdy sprawnościowej samochodem oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystko po to, aby finalnie zostać zakwalifikowanym do najważniejszej dla nich próby – super sprintu na torze wyścigowym. Podczas dwóch prób rywalizowali ze sobą, wcielając się w rolę kierowcy wyścigowego. Młodym kierowcom kibicował dwukrotny rajdowy Mistrz Polski - Artur Janosz.

Wychodząc z założenia, że droga jest miejscem, gdzie nieodpowiedzialne zachowanie może skończyć się tragicznie, młodzi kierowcy mogli sprawdzić swoje umiejętności w warunkach bezpiecznych, czyli na specjalnie przygotowanym torze wyścigowym. Pomimo tego, że zabrakło śniegu, który znacznie podniósłby poprzeczkę zawodów, to i tak uczestnicy zawodów podkreślali, że nie było łatwo. Tego typu spotkania planowane są bowiem cyklicznie, o każdej porze roku tak, aby odbywały się w różnych warunkach atmosferycznych i nawierzchni dróg.