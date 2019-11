Policjanci odzyskali samochód o wartości 90 tys. złotych i zatrzymali 28-latka podejrzanego o jego kradzież na terenie Niemiec Data publikacji 27.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Bolesławca odzyskali pojazd o wartości 90 tys. złotych, który kilka godzin wcześniej został skradziony na terenie Niemiec. Zatrzymany został również sprawca kradzieży - 28-latek, któremu za popełnione przestępstwo może grozić nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu odzyskali pojazd skradziony na terenie Niemiec, o wartości 90 tys. złotych i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o jego kradzież.

Policjanci, patrolując drogi powiatu bolesławieckiego, zauważyli pojazd, który jechał całą szerokością pasa ruchu. Z obserwacji mundurowych wynikało, że kierowca jedzie bardzo nerwowo. Wykonywał dziwne manewry, m.in. próbując wyprzedzać inne auta, nawet wtedy, gdy nie było do tego odpowiednich warunków na drodze.

Kiedy samochód został zatrzymany do kontroli, szybko wyjaśniło się, co było przyczyną dziwnego zachowania kierowcy, które zwróciło uwagę czujnych i doświadczonych policjantów. Mężczyzna siedzący za kierownicą BMW znajdował się pod wpływem środków odurzających, nie miał przy sobie żadnych dokumentów, a ponadto nie był w stanie wytłumaczyć czyim pojazdem się porusza, co wzbudziło kolejne podejrzenia u funkcjonariuszy.

W trakcie czynności z 28-letnim mieszkańcem Legnicy okazało się, że BMW, którym się poruszał, kilka godzin wcześniej zostało skradzione na terenie Niemiec, a jego właściciel właśnie zgłasza ten fakt niemieckim policjantom.



Wartość pojazdu odzyskanego przez mundurowych z Bolesławca to 90 tys. złotych. Dzięki czujności i profesjonalizmowi funkcjonariuszy samochód będzie mógł wrócić do właściciela.

Podejrzany usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem. 28-latek był już wcześniej karany za tego typu przestępstwa, dlatego może mu grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu/js)