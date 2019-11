Nielegalny tytoń, papierosy i alkohol przejęty przez wrocławskich policjantów. Straty Skarbu Państwo to blisko 1,5 miliona złotych Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Aż dwa policyjne busy były potrzebne, żeby przewieźć nielegalny tytoń i alkohol namierzone przez policjantów z Wrocławia. Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą zabezpieczyli ponad 1,2 tony nielegalnego tytoniu, blisko 3 tysiące litrów alkoholu i 2,5 tysiąca paczek papierosów – wszystko bez znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa wyniosły blisko 1.5 miliona złotych. Nielegalny towar nie trafi na rynek, a mężczyzna podejrzewany o popełnienie przestępstwa został zatrzymany.

Policjanci wrocławskiego wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą, mogą mówić o dużym sukcesie swoich działań. Funkcjonariusze, którzy na co dzień zajmują się sprawami wyłudzeń z tytułu niezapłaconego podatku VAT i akcyzy, wpadli na trop mężczyzny, mogącego mieć związek z nielegalną kontrabandą.

Policjanci pod Wrocławiem namierzyli dostawczaka, którym poruszał się mężczyzna. Po zatrzymaniu do kontroli funkcjonariusze nie byli zaskoczeni tym, co znajdowało się w środku. Spodziewali się nielegalnego tytoniu i tak też było. 36-letni mężczyzna przewoził busem 20 worków wypełnionych po brzegi tytoniem. Wszystko bez jakichkolwiek znaków akcyzy — blisko 400 kilogramów.

To jednak nie był koniec policyjnych czynności w tej sprawie. Funkcjonariusze ustalili miejsce składowania nielegalnego towaru. Był to magazyn na terenie jednego z pobliskich powiatów. Policjanci pod magazynem zjawili się jeszcze tego samego dnia. W obecności właściciela weszli na teren posesji. Był to kompleks budynków. Po wejściu do magazynów, funkcjonariusze od razu wyczuli charakterystyczną woń tytoniu i alkoholu. W wyniku przeszukania pomieszczeń policjanci ujawnili kolejne worki z tytoniem. Z zatrzymanym wcześniej towarem daje to ponad 1,2 tony nielegalnego tytoniu. Policjanci na miejscu znaleźli też podrobione papierosy jednej ze znanych marek – 2,5 tysiąca paczek. Dodatkowo podłoga magazynu wyłożona była pojemnikami z alkoholem. W pięciolitrowych pojemnikach było blisko 3 tysiące litrów, najprawdopodobniej spirytusu.

Policjanci oszacowali straty z tytułu uszczupleń podatku akcyzowego i VAT na rzecz Skarbu Państwa i wyniosły one blisko 1,5 miliona złotych. Dziś zatrzymany mężczyzna ma być doprowadzony do prokuratury. Policjanci nadal pracują nad tą sprawą i badają kolejne jej wątki.

(KWP we Wrocławiu / kp)