Nowy Komisariat Policji w Kożuchowie już służy mieszkańcom Data publikacji 27.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W środę /27 listopada/ nastąpiło uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Kożuchowie. Nowy obiekt został zaprojektowany i wykonany według nowoczesnych standardów technicznych, funkcjonalnych oraz użytkowych i już służy policjantom oraz mieszkańcom. Inwestycja ta kosztowała ponad 6 mln zł. W wydarzeniu wziął udział I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Helena Michalak wraz z kadrą kierowniczą lubuskiego garnizonu Policji a także przedstawiciele władz samorządowych, instytucji współpracujących z Policją i mieszkańcy Kożuchowa.

Współczesna Policja to nowoczesna Policja. Dlatego tak ważne są wszelkie procesy modernizacyjne poprawiające warunki służby funkcjonariuszy i jakość obsługi tych, którzy przychodzą do nich chcąc uzyskać stosowną pomoc. Każda taka inwestycja sprawia, że formacja ta najważniejsza dla zapewnienia bezpieczeństwa rozwija się i jest przystosowana do obsługi na najwyższym poziomie. Stworzony od podstaw obiekt powstał dzięki współpracy z samorządem. Teren, na którym stoi budynek został przekazany Policji w 2016 roku przez Gminę Kożuchów. Całą inwestycja została zrealizowana w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

Budowę obiektu, po podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczęto w sierpniu 2018 r. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 6 milionów 200 tysięcy złotych. Architektura nowego budynku Komisariatu Policji w Kożuchowie ma podkreślać jego reprezentacyjny, urzędowy charakter. W skład obiektu wchodzą różnorodne funkcjonalne pomieszczenia i urządzenia niezbędne do przeprowadzania działań policyjnych, a także utrzymywania kontaktu z mieszkańcami. Budynek administracyjno – biurowy jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku utworzone zostały miejsca postojowe dla samochodów służbowych, pracowników i interesantów, w tym miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Na działce przyległej do komisariatu wykonano również chodniki dla pieszych, ogrodzenie, oświetlenie terenu oraz maszty flagowe.

W środę (27 listopada) uroczystego otwarcia komisariatu dokonał I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak, który pogratulował kożuchowskim stróżom prawa nowej siedziby, dzięki której jeszcze lepiej służyć będą lokalnej społeczności w zapewnieniu bezpieczeństwa. W uroczystości wzięli udział kożuchowscy policjanci oraz kadra kierownicza lubuskiej Policji, na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wlkp., nadinsp. Heleną Michalak, p.o. Wojewody Lubuskiego Wojciech Perczak, parlamentarzyści, Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek, przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z Policją, a także mieszkańcy Kożuchowa. Poza nową siedzibą kożuchowscy policjanci otrzymali kluczyki do nowego radiowozu.

W Komisariacie Policji w Kożuchowie służy 27 policjantów. Obiekt został zaprojektowany i wykonany według standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji. Nowoczesny obiekt zdecydowanie polepszy warunki pracy służb, przyspieszy reakcje w sytuacjach zagrożeń, co spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa regionu.

Łącznie Lubuska Policja w ramach Programu Modernizacji Policji na lata 2019-2020 wykorzystała już ponad 55 mln złotych.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

video: podkom. Maciej Kimet

foto: sierż. szt. Mateusz Sławek