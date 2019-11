Czy wiesz, że? Data publikacji 28.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Czy wiesz, że zbyt wolna jazda może być uznana za wykroczenie?

Niektórzy kierowcy nie zdają sobie sprawy, że zbyt wolna jazda jest równie niebezpieczna, co jazda z nadmierną prędkością. Spowalnianie ruchu ujęte jest w przepisach i stanowi podstawę do ukarania. Zgodnie z przepisami kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierowcom. Oznacza to, że policjant może ukarać mandatem oraz nałożyć punkty karne za zbyt wolną, niebezpieczną dla innych kierowców jazdę.

Pamiętaj, aby zawsze dostosowywać prędkość nie tylko do wskazanych ograniczeń, ale także ogólnych warunków panujących podczas jazdy.