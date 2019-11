18-latek próbował zabić swojego ojca Data publikacji 28.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 18-letni mieszkaniec jednej z miejscowości powiatu oświęcimskiego. Mężczyzna wielokrotnie zadał cios nożem swojej ofierze. Na wniosek śledczych i prokuratury, sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie.

W miniony poniedziałek (25 listopada br.) w godzinach wieczornych policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z domów w powiecie krakowskim, gdzie doszło do awantury pomiędzy ojcem a synem. Jak ustalili, 18-latek zaatakował swojego ojca, zadając mu wielokrotnie ciosy nożem w okolice głowy i szyi. Pomiędzy mężczyznami doszło do szarpaniny, podczas której syn miał zadawać ciosy rękojeścią i kilkukrotnie ugryzł ojca. Kiedy 47-latek obezwładnił syna, wówczas ten zagroził mu, że go zabije. Przybyli na miejsce policjanci przejęli agresora i przewieźli go do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. W rzeczach chłopaka ujawnili także inne niebezpieczne przedmioty, które mogły mu posłużyć do popełnienia tego przestępstwa. Rany, jakie doznał pokrzywdzony, na szczęście nie okazały się na tyle poważne, aby zagrażały jego życiu. Mężczyzna został opatrzony na miejscu przez załogę pogotowia. Kolejnego dnia 18-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał dwa zarzuty: usiłowania zabójstwa i kierowania gróźb karalnych. Wczoraj, zgodnie z decyzją prokuratury i sądu trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia.

(KWP w Krakowie/js)