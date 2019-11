Uderzenie CBŚP i KAS w nielegalny hazard Data publikacji 29.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP z Kielc wspólnie z funkcjonariuszami ze świętokrzyskiej i podkarpackiej KAS, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o organizowanie nielegalnego hazardu. Podczas śledztwa zabezpieczono ponad 200 automatów do gier.

Policjanci z Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Krakowie wyjaśniają okoliczności, sposób działania i osoby należące do zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie są podejrzani o przestępstwa skarbowe, głównie o organizowanie nielegalnego hazardu w kilku obiektach na terenie woj. świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zorganizowana grupa przestępcza mogła działać od 2015 roku.

Czynności w śledztwie prowadzone są od wielu miesięcy. W wyniku współpracy policjantów CBŚP z Kielc i funkcjonariuszy KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu zabezpieczono na terenie podkarpacia ponad 60 automatów do gier oraz znajdujące się w nich pieniądze. Natomiast na terenie woj. świętokrzyskiego dzięki współpracy funkcjonariuszy CBŚP i KAS ze Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczono 158 automatów do gier i również przejęto gotówkę z urządzeń.

Po zebraniu niezbędnego materiału dowodowego przygotowano akcję, w której uczestniczyli policjanci CBŚP i funkcjonariusze świętokrzyskiej i podkarpackiej KAS. Działania podczas, których zatrzymano 12 osób, w wieku od 21 do 47 lat, przeprowadzono na terenie województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Wówczas to, przeszukano 17 miejsc zamieszkania podejrzanych oraz lokali z automatami, w których urządzano nielegalny hazard, zabezpieczając przy tym telefony komórkowe, rewolwer, automaty do gier hazardowych i dokumentację księgowo-finansową.

W Prokuraturze Regionalnej w Krakowie zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwa określone w kodeksie karnym skarbowym. Wobec sześciorga zatrzymanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, natomiast wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, zakazów opuszczania kraju czy dozorów policyjnych.

Była to pierwsza realizacja w tym śledztwie, ale jak podkreślają prowadzący, sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Materiał foto i video: CBŚP i KAS