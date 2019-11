Rozbita zorganizowana grupa przestępcza handlująca dopalaczami Data publikacji 29.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z KWP w Szczecinie i Prokuratura Krajowa w Szczecinie doprowadzili do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej odpowiedzialnej za wyrabianie i wprowadzanie do obrotu na terenie kraju dopalaczy, których wartość szacuje się na co najmniej 2,5 miliona złotych.

W toku prowadzonego śledztwa policjanci z KWP w Szczecinie zatrzymali w tym tygodniu na terenie woj. świętokrzyskiego czterech mężczyzn. W Zachodniopomorskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawiono im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw polegających na wyrabianiu, a następnie wprowadzaniu do obrotu dopalaczy, a także zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy. Niezwykle groźne środki były dystrybuowane poprzez stronę internetową i w okresie od stycznia 2017 do końca października 2018 trafiły w przesyłkach między innymi do Szczecina, Trzebiatowa, Kielc, Łodzi oraz Bydgoszczy.

Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że grupa legalizowała korzyści ze sprzedaży dopalaczy poprzez obracanie nimi na rynku wirtualnymi walutami.

Policjanci realizujący zatrzymania zabezpieczyli do sprawy między innymi sprzęt komputerowy i elektroniczne nośniki danych, które mogły służyć grupy do realizowania przestępczego procederu.

Prokuratura wobec całej czwórki skierowała do sądu wnioski o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W dniu 28 listopada br. sąd właśnie takie środek zastosował. Za zarzucane czyny grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Należy zaznaczyć, że opisywane śledztwo jest konsekwencją intensywnych działań zachodniopomorskich policjantów i prokuratorów po zdarzeniach mających miejsce na początku czerwca ubiegłego roku. Wówczas w Trzebiatowie odnotowano kilkanaście przypadków hospitalizacji osób, których stan wskazywał na zażycie groźnych dla zdrowia i życia substancji, dopalaczy.

Podejrzany o rozprowadzanie tych środków psychoaktywnych został zatrzymany. Okazał się nim 18-latek. Po postawieniu zarzutów dealer został tymczasowo aresztowany, a akt oskarżenia przeciwko niemu trafił do sądu już kilka miesięcy temu. To właśnie z tego postępowania wyłączono materiały, które dzięki skrupulatnym ustaleniom doprowadziły do rozbicia grupy odpowiadających za dystrybucję dopalaczy.

Nieustannie ostrzegamy:

- Dopalacze to substancje uzależniające. Już jednorazowe zażycie może być początkiem nałogu.

- Nie ma bezpiecznych dopalaczy! Ich zażywanie grozi utratą zdrowia, a często też śmiercią!

- Sprzedaż dopalaczy to przestępstwo! Grozi za to odpowiedzialność karna oraz wysoka grzywna.

Niezależnie od działań Policji, ważnym jest przede wszystkim uświadomienie szczególnie młodym ludziom, że dopalacze to groźna trucizna i każde ich zażycie może wiązać się z poważnym, a nawet śmiertelnym ryzykiem. Reagujmy, jeśli w naszym towarzystwie ktoś zamierza zażyć te substancje i stanowczo odmawiajmy gdy nas do tego namawia. Alarmujmy o tym pod nr 112!

(KWP w Szczecinie)