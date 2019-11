Promocja książki o Policji Państwowej

Organizatorem promocji książki Marcina Kani był Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder omówił naukowe osiągnięcia autora, podkreślając jego dociekliwość i skrupulatność w ustalaniu historycznych faktów. Pani Barbara Kania w swym wystąpieniu przybliżyła sylwetkę syna i podziękowała wszystkim osobom, z którymi współpracował. Następnie w panelu dyskusyjnym głos zabrali: Michał Chlipała z Katedry Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, nadkom. Krzysztof Musielak — dyrektor Biura Edukacji Historycznej Muzeum Policji KGP oraz Grzegorz Grześkowiak — członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939. Wszyscy wskazywali, że jest to unikatowe i niezwykle rzetelne opracowanie, opisujące losy przedwojennych funkcjonariuszy. Należy też podkreślić, że książka została wydana 4 lata po śmierci autora, w roku, w którym obchodzimy 100-lecie powstania Policji Państwowej. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu insp. Jacka Kurdybelskiego i jego zastępcy mł. insp. Arkadiusza Miśty.

„Opracowanie Marcina Kani jest rozszerzoną i uzupełnioną wersją jego pracy magisterskiej poświęconej działalności Policji Państwowej w powiecie zawierciańskim w latach 1927 – 1939. […] Praca ma z pewnością charakter mikrohistoryczny. Może być potraktowana jako studium szczegółowe do dziejów całej formacji policyjnej , której historia znalazła już dość spore odzwierciedlenie w dotychczasowej literaturze historycznej. […] Praca jest z pewnością w części lokalnej nowatorska, oparta na niebanalnym przez innych historyków materiale źródłowym. Poszukiwania zresztą obejmują nie tylko archiwa, ale i coś, co umyka zazwyczaj uwadze historyków. Pan Kania dotarł również do tradycji formacji przechowywanej w kolektywnej pamięci rodzin policjantów. To materiał, który pozwolił mu w sposób szczególny, w wielu wypadkach spersonalizowany, pokazać losy całej formacji.”

prof. zw.dr hab. Ryszard Kaczmarek