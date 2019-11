Wyróżnienia za ocalone życie – Kryształowe Gwiazdy 2019 Data publikacji 28.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryształowe Gwiazdy to wyjątkowe wyróżnienie wręczane wielkopolskim policjantom, którzy z narażeniem własnego życia, w służbie lub poza nią, ratują innych. Każdego roku przybywa dziesiątki laureatów, co świadczy o tym jak poważnie policjanci traktują słowa roty ślubowania. 28 listopada br. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień. Do grona laureatów dołączyło kolejnych 69 policjantów i policjantek z całego województwa.

„Kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat”

- Thomas Keneally, pisarz

„Kryształowa Gwiazda” to szczególne wyróżnienie dla funkcjonariuszy, którzy swoją postawą udowodnili, czym są dla każdego policjanta słowa roty ślubowania. Ta prestiżowa nagroda, wręczana policjantom z Wielkopolski, jest wyrazem uznania dla tych funkcjonariuszy, którzy w trakcie codziennej służby lub poza nią, często narażając siebie, przyczynili się do uratowania ludzkiego życia, bądź też ich działania przyniosły wyraźną poprawę losu drugiego człowieka.

Od 2004 roku Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu razem z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego wyróżnia w ten sposób policjantów – bohaterów. Przez piętnaście lat wręczono 772 „Kryształowe Gwiazdy”. To 772 ocalone życia, tyleż samo historii ludzkich dramatów i zdarzeń, w których policjanci bez wahania ruszyli na pomoc. Ogromna liczba laureatów pokazuje, że niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, często z narażeniem własnego życia, jest w policyjnej służbie niemalże codziennością.

Tegoroczna, piętnasta już, uroczysta gala wręczenia „Kryształowych Gwiazd” odbyła się 28 listopada br. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Wśród obecnych na uroczystości nie zabrakło Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotra Mąki wraz z Zastępcami – insp. Romanem Kusterem, insp. Rafałem Pawłowskim oraz insp. Konradem Chmielewskim.

Wielkopolskim policjantom i policjantkom, w tak ważnym dniu towarzyszyli zaproszeni goście na czele z panem Łukaszem Mikołajczykiem Wojewodą Wielkopolskim, który w swoim wystąpieniu pogratulował wyróżnionym bohaterskiej postawy i odwagi oraz podziękował za ofiarnie pełnioną służbę na rzecz mieszkańców całego województwa.

W gronie zaproszonych gości obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych, urzędów i instytucji na co dzień współpracujących z wielkopolską Policją, a także przełożeni wyróżnionych policjantów.

Gratulacje i podziękowania wyróżnionym złożył także Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka oraz szef policyjnego związku zawodowego w Wielkopolsce podinsp. Andrzej Szary.

Na tegorocznej gali „Kryształowe Gwiazdy” trafiły do rąk 69 policjantów i policjantek. Spośród tego grona 11 policjantów otrzymało „Kryształowe Gwiazdy ze wstęgą” , co świadczy o tym, że uratowali ludzkie życie już po raz kolejny.

Iwona Liszczyńska

Opisy czynów

„Kryształowa Gwiazda ze wstęgą”

Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie - 23 listopada 2018 roku policjant brał udział w akcji poszukiwawczej za zaginioną kobietą w kompleksie leśnym. W drugim dniu poszukiwań odnalazł ją oraz udzielił jej pomocy. Kobieta była zmarznięta oraz mocno zdezorientowana.

Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - 24 kwietnia 2019 roku, funkcjonariusz wraz z drugim policjantem prowadzili działania poszukiwawcze za zaginionym mężczyzną w pobliżu jeziora Rusałka w Poznaniu. W trakcie przeczesywania terenu przyległego do jeziora funkcjonariusze zauważyli tonącego mężczyznę. Natychmiast pobiegli w to miejsce, wskoczyli do wody, wyciągnęli mężczyznę na brzeg i udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Przybyła na miejsce załoga karetki pogotowia zabrała mężczyznę do szpitala.

Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Pile - 6 sierpnia 2019 roku funkcjonariusz wraz z drugim policjantem został wysłany przez dyżurnego na interwencję domową, gdzie osoba chciała popełnić samobójstwo. Pod wskazanym adresem policjanci zastali osobę zgłaszającą oraz mężczyznę z widoczną raną w okolicy lewej tętnicy szyjnej. Mężczyzna był pobudzony, przykładał sobie nóż do szyi i krzyczał, że się zabije. Policjanci zaczęli rozmawiać z desperatem i wykorzystując jego chwilową nieuwagę podbiegli, obezwładnili go, po czym opatrzyli ranę i wezwali karetkę pogotowia.

Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Kole - 1 stycznia 2019 roku funkcjonariusz wraz z drugim policjantem w trakcie służby na terenie Kłodawy, zauważył wydobywające się kłęby dymu z klatki schodowej jednego z bloków mieszkalnych. Funkcjonariusze natychmiast tam pobiegli i ustalili mieszkanie, z którego wydobywa się dym. Drzwi były zamknięte i nikt nie odpowiadał na wezwania. Po wyważeniu drzwi znaleźli leżącego na podłodze mężczyznę. Był przytomny, ale policjanci wyczuli od niego woń alkoholu. Mężczyznę wyciągnięto na zewnątrz i ugaszono ognisko pożaru - palący się już garnek na kuchni gazowej.

„Kryształowa Gwiazda”

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Pile - 28 grudnia 2017 roku policjanci pojechali na miejsce wypadku drogowego, do którego doszło na obwodnicy Piły. Na miejscu okazało się, że samochód ciężarowy marki Scania z przyczepą wpadł do rzeki Gwda. Funkcjonariusze natychmiast weszli na kabinę pojazdu, która była zanurzona w wodzie i próbowali wydostać kierowcę z wnętrza. Następnie, narażając swoje życie i zdrowie, wskoczyli do wody i dalej próbowali wyciągnąć zakleszczonego kierowcę z pojazdu. Dopiero przybycie na miejsce Straży Pożarnej pozwoliło wydobyć kierowcę.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. - 25 sierpnia 2017 roku w miejscowości Pławce, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kobietę, która jechała z nadmierną prędkością. Podczas kontroli okazało się, że kierująca jest w zaawansowanej ciąży, źle się poczuła i chciała jak najszybciej dojechać do szpitala. Policjanci podjęli decyzję o pomocy ciężarnej kobiecie. Jeden z policjantów usiadł na miejscu kierowcy (kobieta bezpiecznie zajęła miejsce pasażera) a drugi, z użyciem sygnałów pojazdu uprzywilejowanego, pilotował pojazd do szpitala. Po kilku minutach kobieta została przekazana pod opiekę lekarzy. Szybki transport chorej do szpitala pozwolił w porę udzielić pomocy medycznej kobiecie i uratować jej dziecko.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni - 12 listopada 2018 roku policjanci zostali wysłani przez dyżurnego w rejon ratusza miejskiego, gdzie osoba chciała popełnić samobójstwo. Na miejscu funkcjonariusze zauważyli mężczyznę wiszącego na drzewie. Obaj mundurowi podbiegli do desperata, podnieśli go, złamali gałąź na której wisiał i oswobodzili z pętli wisielczej. Mężczyzna był nieprzytomny i nie dawał oznak życia. Policjanci natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dzięki czemu udało się przywrócić u mężczyzny funkcje życiowe.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile - 20 stycznia 2019 roku zostali wysłani przez dyżurnego na interwencję na ulicę Zygmunta Starego, gdzie mężczyzna chce skoczyć z mostu do rzeki. Po przybyciu na miejsce mundurowi zauważyli osobę stojącą na moście z jedną nogą po zewnętrznej stronie barierki. Mundurowi rozpoczęli rozmowę z desperatem, w trakcie której udało się przekonać go do bezpiecznego zejścia. Wezwana na miejsce załoga karetki pogotowia zabrała mężczyznę do szpitala.

Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - 8 marca 2019 roku policjant wraz z innym funkcjonariuszem w trakcie służby zauważyli pożar krzewów oraz trawy na ul. Składowej w Poznaniu. Mundurowi wezwali na miejsce straż pożarną i od razu pobiegli w kierunku wznieconego ognia. Będąc na miejscu zauważyli osobę, która wzywa pomocy z kierunku wydobywających się płomieni. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli w stronę mężczyzny. Ponieważ dostęp do niego był utrudniony policjant przeskoczył przez płomienie i znalazł przy roztrzęsionym mężczyźnie. W tym momencie drugi funkcjonariusz znalazł deskę i rzucił na ogień, aby móc bezpiecznie wyprowadzić poszkodowanego z płomieni. Osobie udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej.

Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Pile - 22 lutego 2019 roku pojechał do jednej z pilskich szkół w celu ustalenia szczegółów spotkań profilaktycznych. W trakcie rozmowy policjanta z dyrektorem do gabinetu weszła zdenerwowana uczennica i poinformowała, że w damskiej toalecie leży nieprzytomna dziewczyna. Funkcjonariusz wraz z dyrektorem natychmiast pobiegli na miejsce, gdzie w zamkniętej kabinie toalety leżała nieprzytomna uczennica. Z dziewczynką nie było żadnego kontaktu, a obok niej leżało na podłodze puste opakowanie po tabletkach. Policjant wspiął się na sąsiadującą kabinę, dostał się do nieprzytomnej uczennicy i zaczął udzielać pierwszej pomocy m.in. prowokując u niej wymioty. Po kilku minutach osoba zaczęła odzyskiwać świadomość. Nieletnią zabrała karetka pogotowia na obserwację do szpitala.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koninie - 29 grudnia 2018 roku, policjanci zostali wysłani przez dyżurnego do miejscowości w gminie Ślesin, gdzie będący na moście mężczyzna chciał popełnić samobójstwo. Po krótkiej rozmowie mężczyzna skoczył z mostu do lodowatej wody. Policjanci bez chwili zawahania wskoczyli do wody za desperatem i wyciągnęli go na brzeg.

Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - 29 lipca 2018 roku w trakcie urlopu zauważył na plaży w Grzybowie mężczyznę, który wynurzał się z wody machając ręką na gest wzywania pomocy. Osobę porwał prąd morski, zaczęła się topić i nie mogła dopłynąć do brzegu. Policjant natychmiast wskoczył do wody i podjął działania ratunkowe, dzięki czemu mężczyznę udało się wyciągnąć na brzeg.

Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie - 6 kwietnia 2019 roku, policjant wraz z drugim funkcjonariuszem zostali wysłani przez dyżurnego do jednej z miejscowości, w związku z informacją o próbie samobójczej. Pod wskazanym adresem, w pomieszczeniu gospodarczym policjanci znaleźli mężczyznę, który trzymał w jednej ręce butlę gazową z odkręconym zaworem, a w drugiej ręce zapalniczkę i krzyczał, że wszystkich zabije. Kiedy podjęte negocjacje okazały się bezskuteczne policjanci, wykorzystując chwilę nieuwagi desperata, rzucili się na niego i go obezwładnili.

Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - w dniu 24 kwietnia 2019 roku, funkcjonariusz wraz z drugim policjantem prowadzili działania poszukiwawcze za zaginionym mężczyzną w pobliżu jeziora Rusałka w Poznaniu. W trakcie przeczesywania terenu przyległego do jeziora funkcjonariusze zauważyli tonącego mężczyznę. Natychmiast pobiegli w to miejsce, wskoczyli do wody, wyciągnęli mężczyznę na brzeg i udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Przybyła na miejsce załoga karetki pogotowia zabrała mężczyznę do szpitala.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie - w dniu 6 kwietnia 2019 roku, policjanci udali się na interwencję domową do jednego z mieszkań w Okonku. Na miejscu okazało się, że 16-latek odkręcił butlę z gazem i zabarykadował się w mieszkaniu. Mundurowi ewakuowali wszystkich mieszkańców budynku, po czym rozpoczęli negocjacje. Funkcjonariusze wybili szybę w oknie kuchennym i dostali się do wnętrza mieszkania. Młody desperat trzymał również w ręce nóż kuchenny i wykrzykiwał, że odbierze sobie życie. Podczas rozmowy policjanci wykorzystali chwilę jego nieuwagi i skutecznie go obezwładnili, po czym zakręcili butlę z gazem.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach - 22 grudnia 2018 roku, policjanci z polecenia dyżurnego pojechali na interwencję domową do jednego z domów we Wronkach, gdzie mężczyzna zamierzał wysadzić dom przy pomocy gazu. Na miejscu funkcjonariusze zauważyli przez okno, że wewnątrz budynku mężczyzna przemieszcza się z butlą gazu. Funkcjonariusze wybili szybę i dostali się do środka budynku. Mundurowi wykorzystując nieuwagę desperata rzucili się na niego i go obezwładnili.

Policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - w dniu 30 stycznia 2019 roku, policjant w dniu wolnym od służby został powiadomiony telefonicznie przez sąsiadkę, że z innego mieszkania dochodzą krzyki „odłóż ten nóż”, „zabiję cię”. Funkcjonariusz natychmiast pobiegł do tego mieszkania jednocześnie dzwoniąc po pomoc miejscowych funkcjonariuszy. Drzwi od wskazanego mieszkania były otwarte. W środku był mężczyzna z zakrwawioną ręką. W głębi mieszkania funkcjonariusz zauważył kobietę z licznymi obrażeniami. Pani powiedziała, że padała ofiarą przemocy. Przybyły na miejsce patrol umundurowanych policjantów zabrał napastnika na komendę, a pokrzywdzona została zabrana do szpitala przez załogę karetki pogotowia.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile - 29 czerwca 2019 roku policjanci z polecenia dyżurnego pojechali nad rzekę Gwdę w rejon hotelu Gromada Rodło, gdzie do rzeki wskoczyła kobieta. Na miejscu funkcjonariusze zobaczyli kobietę w rzece i natychmiast ruszyli w jej kierunku. Jeden z policjantów wskoczył do wody, drugi został na brzegu i wyciągnął linę holowniczą. Policjant przyholował kobietę do brzegu i przy pomocy liny oboje wydostali się na ląd.

Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie - 5 czerwca 2019 roku, policjant został wysłany przez dyżurnego do pożaru budynku mieszkalnego w Zdunch. Funkcjonariusz przybył pierwszy na miejsce zdarzenia, zauważył pożar budynku oraz uzyskał informację, iż w jednym z mieszkań ktoś się znajduje. Mundurowy dwa razy wchodził do mieszkania usiłując wydostać starszego mężczyznę. Próby okazały się nieskuteczne. Policjant czekając na przyjazd straży pożarnej usłyszał jak ktoś zaczął krzyczeć, że w mieszkaniu znajduje się butla z gazem. Wtedy policjant pobiegł do tego mieszkania i ewakuował stojące w korytarzu osoby. Po wyprowadzeniu osób, na miejsce przyjechała straż pożarna, która rozpoczęła czynności ratowniczo-gaśnicze. Policjant został narażony na działania toksycznego dymu oraz doznał oparzeń I stopnia.

Policjanci z Powiatowej Policji w Czarnkowie - 11 kwietnia 2019 roku policjanci zostali wysłani przez dyżurnego na interwencję do miejscowości Wieleń, gdzie osoba próbuje popełnić samobójstwo w lesie. Mundurowi natychmiast pojechali we wskazane miejsce i rozpoczęli przeczesywanie lasu. Po krótkim czasie znaleźli wiszącego na gałęzi mężczyznę. Był nieprzytomny, nie dawał oznak życia. Funkcjonariusze odcięli pętlę i przystąpili do resuscytacji, w efekcie przywracając funkcje życiowe. Przybyła na miejsce załoga karetki pogotowia zabrała desperata do szpitala.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie - 10 kwietnia 2019 roku, policjanci z polecenia dyżurnego zostali wysłani do topiącej się osoby w Jeziorze Wolsztyńskim. Na miejscu zauważyli zanurzonego w wodzie i wołającego pomocy mężczyznę. Wskoczyli do jeziora i bezpiecznie wyciągnęli go na brzeg.

Policjant Komendy Powiatowej Policji w Pile - 6 sierpnia 2019 roku funkcjonariusz wraz z drugim policjantem został wysłany przez dyżurnego na interwencję domową, gdzie osoba chciała popełnić samobójstwo. Pod wskazanym adresem policjanci zastali osobę zgłaszającą oraz mężczyznę z widoczną raną w okolicy lewej tętnicy szyjnej. Mężczyzna był pobudzony, przykładał sobie nóż do szyi i krzyczał, że się zabije. Policjanci zaczęli rozmawiać z desperatem i wykorzystując jego chwilową nieuwagę podbiegli, obezwładnili go, po czym opatrzyli ranę i wezwali karetkę pogotowia.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Śremie - 21 lipca 2019 roku policjanci wraz kontrolowali rejon przy plaży Jeziora Grzemysławskiego w Śremie. Patrolując niestrzeżone kąpielisko policjanci zauważyli mężczyznę leżącego przy brzegu. Osoba nie wykazywała funkcji życiowych, a z każdą chwilą jej kolor skóry zmieniał się na fioletowy. Z uwagi na zapadnięty język mundurowi wykorzystali rurkę gardłowo-ustną do udrożnienia dróg oddechowych mężczyźnie, a następnie przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po około 4 minutach udało się przywrócić jego funkcje życiowe. Przybyła na miejsce załoga pogotowia ratunkowego zabrała mężczyznę do szpitala

Policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - 8 sierpnia 2019 roku policjant w trakcie urlopu, odpoczywając nad polskim morzem nie zawahał się i mimo czerwonej flagi wskoczył do morza, by uratować troje dzieci, które prąd morski i silne fale spychały na falochron. Ratując dzieci policjant wielokrotnie uderzył ciałem o falochron co spowodowało u niego liczne obrażenia.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - 18 stycznia 2019 roku z polecenia dyżurnego KP Tarnowo Podgórne policjanci zostali wysłani na interwencję, gdzie mężczyzna chciał popełnić samobójstwo. W trakcie podjeżdżania pod wskazany adres funkcjonariusze zauważyli wiszącego bezwładnie mężczyznę na linie zawiązanej wokół szyi. Mężczyzna miał siną twarz i nie dawał oznak życia. Mundurowi odcięli linę i przystąpili do resuscytacji. Po chwili mężczyzna odzyskał oddech. Przybyła na miejsce załoga karetki pogotowia zabrała go do szpitala.

Policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - 3 września 2019 roku, policjant przebywał wraz z rodziną na urlopie wypoczynkowym w jednym z kurortów w Egipskiej Hurghardzie. Funkcjonariusz podczas kąpieli w basenie zauważył krztuszącą się małą dziewczynkę, która nagle znikła pod lustrem wody. Policjant natychmiast podpłynął do tej dziewczynki, wyciągnął spod wody i odholował do brzegu, gdzie jako ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielił jej profesjonalnej pomocy. Działanie podjęte przez funkcjonariusza przyczyniły się do uratowania życia dziecka.

Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Kole - 18 maja 2019 roku, funkcjonariusz wraz z drugim policjantem z polecenia dyżurnego pojechał do mieszkania, gdzie miało dojść do samobójstwa. Pod wskazanym adresem w garażu mundurowi zastali leżącego na posadce młodego mężczyznę, którego przed ich przybyciem odcięli z pętli wisielczej członkowie rodziny. Mężczyzna nie posiadał funkcji życiowych dlatego policjanci natychmiast przystąpili do resuscytacji. W wyniku szybkiego działania udało się młodemu człowiekowi przywrócić funkcje życiowe.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach - 20 maja 2019 roku, policjanci z polecenia dyżurnego pojechali do Pniew, gdzie doszło do pożaru budynku wielorodzinnego. Na miejscu interwencji policjanci zastali zgłaszającego, który stwierdził, że w budynku, z którego wydobywają się kłęby dymu znajdują się jeszcze osoby. Mundurowi wbiegli do tego budynku i z jednego z mieszkań bezpiecznie wyprowadzili 81-letnią kobietę.

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu - 15 lutego 2019 roku policjanci zostali wysłani przez dyżurnego na ul. Czechosłowacką, gdzie kobieta miała popełnić samobójstwo. Pod wskazanym adresem policjanci zauważyli kobietę wiszącą na poprzeczce wejścia do ogrodu. Mundurowi natychmiast uwolnili desperatkę oraz udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej. Kobieta odzyskała przytomność. Następnie panią przekazano załodze pogotowia ratunkowego, która zabrała ją do szpitala.

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu - 20 marca 2019 roku policjanci zostali wysłani przez dyżurnego na ul. Sikorskiego, gdzie miało dojść do samobójstwa. Pod wskazanym adresem, w trakcie przeszukiwania obiektu mundurowi zauważyli mężczyznę, który wisiał przywiązany do drzewa na skórzanym pasku. Odcięli desperata i przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W wyniku podjętych czynności reanimacyjnych mężczyźnie przywrócono funkcje życiowe.

Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie - 25 marca 2019 roku ok. godzony 22.00 policjantka wracała po zakończonej służbie do domu. Przejeżdżając przez miejscowość Witaszyczki zauważyła na poddaszu jednego z budynków mieszkalnych unoszący się gęsty dym i płomienie. Natychmiast podjechała do tego miejsca, gdzie zauważyła mężczyznę próbującego gasić ogień. Funkcjonariuszka natychmiast postanowiła sprawdzić wnętrze budynku mieszkalnego. W mieszkaniu panowało bardzo duże zadymienie. W środku przebywały dwie starsze kobiety, które dzięki pomocy policjantki udało się bezpiecznie wyprowadzić z budynku.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie - 17 maja 2019 roku policjanci, będąc po służbie u swojego z kolegi, zauważyli, że w jednym z pobliskich domów, z poddasza wydobywa się dym. Policjanci natychmiast pobiegli do płonącego budynku, w którym ogień opanował już część dachu, i z wnętrza budynku wyprowadzili osoby, w tym dwoje małych dzieci oraz wezwali na miejsce służby ratunkowe.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie - 31 sierpnia 2019 roku policjanci zostali wysłani na interwencję do miejscowości Śmigiel, gdzie według relacji zgłaszającej miało dojść do próby samobójczej. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli wiszącego na łańcuchu mężczyznę. Mundurowi natychmiast go uwolnili i z uwagi na brak funkcji życiowych przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po kilku minutach pojawiły się u niego oznaki życia.

Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy - 16 września 2019 roku w czasie wolnym od służby policjant przejeżdżał przez przejazd kolejowy w miejscowości Cienin Zaborny. Uwagę funkcjonariusza zwrócił stojący na torowisku mężczyzna, który nie reagował na okrzyki. Policjant zaparkował pojazd i pobiegł w kierunku tego mężczyzny, spychając go z torowiska bezpośrednio przed nadjeżdżającym pociągiem.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - 29 czerwca 2019 roku policjanci pełnili służbę na terenie miejscowości Opatówek. W pewnym momencie otrzymali zgłoszenie, że do stawu przy ul. Poniatowskiego wpadł mężczyzna i się topi. Funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazane miejsce, gdzie w wodzie zauważyli mężczyznę próbującego utrzymać się na powierzchni. Mundurowi natychmiast wskoczyli do wody i wyciągnęli tonącego na ląd.

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu - 16 maja 2019 roku policjanci pełnili służbę na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Patrolując ul. Tarnowską w Lusówku zauważyli dwie osoby machające do nich rękoma, obok nich na ziemi leżał mężczyzna. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do udzielania pomocy, gdyż mężczyzna nie oddychał. Mundurowi podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową oraz wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Po kilku minutach reanimacji na miejsce dotarła również załoga pogotowia ratunkowego i wspólnymi siłami udało się przywrócić czynności życiowe mężczyźnie.

Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy - 6 października 2019 roku policjant z polecenia dyżurnego pojechał do Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie, gdzie jeden z pensjonariuszy wszedł na dach budynku. Na miejscu policjant zauważył osobę chodzącą po dachu budynku. Natychmiast po drabinie wszedł na dach i wykorzystując chwilę nieuwagi tego mężczyzny skutecznie go obezwładnił. Po przybyciu na miejsce straży pożarnej, przy pomocy kosza udało się bezpiecznie ściągnąć osobę z dachu. Załoga karetki pogotowia zabrała mężczyznę do szpitala.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Wągrowcu - 29 września 2019 roku, policjanci z polecenia dyżurnego pojechali na interwencję do jednego z domów w Skokach, gdzie mężczyzna miał popełnić samobójstwo. Pod wskazanym adresem w piwnicy policjanci znaleźli wiszącego mężczyznę. Policjanci natychmiast uwolnili go z pętli i rozpoczęli resuscytację. Po kilku chwilach u mężczyzny udało się przywrócić funkcje życiowe.