Podziękowanie dla policjantów za pomyślną akcję poszukiwawczą Data publikacji 29.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj „ … za sprawnie i pomyślnie przeprowadzoną akcję poszukiwawczą naszego męża i ojca… z całego serca dziękujemy” – to fragment podziękowania dla łomżyńskich policjantów, jakie wczoraj zostało przekazane przez rodzinę odnalezionego mężczyzny na ręce I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łomży. Kilka dni temu funkcjonariusze odebrali zgłoszenie o zaginięciu 65-letniego grzybiarza. Zaalarmowani funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania…

Przypomnijmy... W minioną sobotę, późnym popołudniem, funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łomży otrzymali informację o 65-letnim mieszkańcu powiatu łomżyńskiego, który wyszedł na grzyby i nie wrócił do domu. Zaalarmowani policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Do działań poszukiwawczych przystąpili także strażacy z Łomży, miejscowe jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i poszukiwacze z Grupy Ratowniczej „Nadzieja”. Poszukiwania koordynowane były przez mobilne centrum poszukiwań. Patrole piesze i zmotoryzowane przeszukiwały kompleks leśny, do którego miał wybrać się mężczyzna, jak również pobliskie łąki oraz szlaki komunikacyjne. Już po niespełna kilku godzinach, grzybiarz został odnaleziony. Leżącego na łące mężczyznę zauważyli policjanci oraz strażak biorący udział w działaniach. Zaginiony był osłabiony. Nie dał rady poruszać się, ani komunikować. Był też wyziębiony. Po udzieleniu pomocy przez ratowników 65-latek trafił pod opiekę lekarzy.

Wczoraj na ręce I Komendanta Miejskiego Policji w Łomży rodzina zaginionego mężczyzny złożyła podziękowanie dla policjantów zaangażowanych w sobotnie poszukiwania.

(KWP w Białymstoku / kp)