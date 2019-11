Ty zgłaszasz, my reagujemy i razem pomagamy osobom bezdomnym Data publikacji 29.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja dzięki, której każdy obywatel może podzielić się z Policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w jego miejscu zamieszkania, pracy, nauki czy wypoczynku. Jest to również narzędzie, dzięki któremu możemy pomóc osobom bezdomnym, szczególnie w okresie jesienno–zimowym. Jedno kliknięcie może uratować komuś życie!

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest mobilnym narzędziem, które ma realny wpływ na poprawę naszego bezpieczeństwa. Dzięki tej aplikacji możemy również pomagać osobom, które takiej pomocy potrzebują, ale nie chcą bądź wstydzą się po nią zwrócić. Pamiętajmy, że w katalogu dostępnych zagrożeń prócz tych, które dotykają nas bezpośrednio, są również takie, które mogą mieć wpływ na zdrowie i życie innych osób. Wśród nich wyróżnić można kategorię „osoba bezdomna wymagająca pomocy”. Znacznik ten staje się szczególnie ważny w okresie jesienno–zimowym, gdy temperatury spadają poniżej zera. Ty zgłaszasz mobilnie, my reagujemy i razem pomagamy! Używając Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, prosimy o skorzystanie z wszelkich dostępnych funkcjonalności, w tym szczególnie z możliwości dodania opisu, co ułatwi szybsze dotarcie policjantów do osób potrzebujących, a w konsekwencji być może uratuje komuś życie.

Wiele policyjnych interwencji możliwych jest dzięki empatii ludzi, którzy widząc osoby śpiące na ławkach, przystankach czy innych miejscach powiadamiają odpowiednie służby. To właśnie dzięki właściwej i szybkiej reakcji policjanci mogą na czas dotrzeć we wskazane miejsce i pomóc potrzebującym. Pamiętajmy, że co roku dochodzi też do sytuacji, gdy osoby nietrzeźwe nie są w stanie dojść do domu i zasypiają na ulicy, dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy, jeśli sami nie mogą pomóc takim osobom, informowali o podobnych sytuacjach odpowiednie służby. Niskie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia!

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)