Zabezpieczone części samochodowe Data publikacji 29.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Pokaźną kryjówkę z kradzionymi elementami pojazdów ujawnili wczoraj kryminalni z KWP w Lublinie z policjantami ryckiej jednostki. Zabezpieczono silniki, skrzynie biegów oraz elementy karoserii. Z policyjnych szacunków wynika, że wartość odzyskanych części wynosi około 170 tysięcy złotych. Zgodnie z kodeksem karnym za handel kradzionymi częściami grozi kara do 5 lat więzienia.

Kilka dni temu do ryckich policjantów dotarła informacja, że jedna z firm z terenu miasta Ryki oferuje do sprzedaży skradzione elementy samochodów. Firma ta od kilkunastu lat zajmuje się sprzedażą używanych części samochodowych.



Wczoraj (28.11.2019 r.) kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie razem z funkcjonariuszami z ryckiej komendy weszli na teren jednej z firm w Rykach. Tam na placu oraz w pomieszczeniach magazynowych znalezione zostały podzespoły z różnych samochodów. Na miejscu funkcjonariusze weryfikowali numery elementów danych pojazdów i szczegółowo sprawdzali skąd pochodzą. Szybko ustalili, że zostały one skradzione na terenie państw Unii Europejskiej.



Zabezpieczono łącznie ponad 30 podzespołów takich jak silniki, skrzynie biegów i elementy karoserii.

Sprawa jest rozwojowa. Już teraz policjanci szacują, że wartość odzyskanych części oraz elementów samochodowych wynosi około 170 tysięcy złotych.

Zgodnie z kodeksem karnym za handel kradzionymi częściami grozi kara do 5 lat więzienia.

(KWP w Lublinie/js)