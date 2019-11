Rażąco przekroczył prędkość, wyprzedzał na „podwójnej ciągłej” - efektem tego jest 15 punktów karnych i wysoki mandat dla nieodpowiedzialnego kierowcy Data publikacji 29.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który swoim zachowaniem na drodze stworzył zagrożenie w ruchu drogowym. Mężczyzna rażąco przekroczył dozwoloną prędkość oraz wyprzedzał na „podwójnej ciągłej”. Za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem w wysokości 700 zł i otrzymał 15 punktów karnych.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 43-latka, który kierując pojazdem osobowym, popełnił wykroczenia w ruchu drogowym, przez co stworzył zagrożenie bezpieczeństwa dla innych użytkowników dróg.

Policjanci, patrolując drogę wojewódzką nr 367, zauważyli pojazd marki Porsche przemieszczający się w kierunku Wrocławia. Kierowca tego samochodu dopuścił się dwóch wykroczeń w ruchu drogowym, które zostały zarejestrowane przez mundurowych. Mężczyzna siedzący za kierownicą zignorował obowiązujące przepisy, wyprzedzając na „podwójnej ciągłej” oraz rażąco przekraczając dozwoloną prędkość. Urządzenie rejestrujące wskazało, że jeleniogórzanin na obszarze, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h, pędził 176 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli drogowej.

W związku z naruszeniem obowiązujących przepisów policjanci ukarali go mandatem w wysokości 700 zł, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.

Policja wciąż apeluje do kierowców o rozwagę i zdjęcie „nogi z gazu”. Zachowujmy bezpieczne odległości między pojazdami, bowiem niewłaściwy odstęp w połączeniu z nadmierną prędkością to częsta przyczyna zdarzeń drogowych. Brawura, przekraczanie dopuszczalnych limitów prędkość i alkohol to elementy, które każdy kierowca musi wykluczyć ze schematów swoich zachowań. Czasem jedna niefortunna decyzja, kilka sekund nieuwagi decyduje o ludzkim życiu i zdrowiu.

Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego.

(KWP we Wrocławiu/js)