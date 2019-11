KWP – Umowa dotycząca budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile podpisana Data publikacji 29.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski zawarł umowę w sprawie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile. Nowoczesny obiekt, na który od lat czekają policjanci i mieszkańcy powiatu, ma powstać do końca września 2021 roku. Umowa podpisana została z firmą budowlaną, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

29 listopada br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu została podpisana umowa na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile. W imieniu inwestora umowę na budowę tego obiektu podpisał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski, natomiast wykonawcę – firmę ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o., Sp. k – reprezentował Dyrektor Operacyjny Stanisław Świątek. W trakcie podpisania umowy obecny był także Poseł na Sejm Grzegorz Piechowiak Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Policji.

Zaplanowane prace budowlane obejmują rozbiórkę części obiektów stojących przy ul. Bydgoskiej 115 w Pile oraz budowę w tym miejscu trzech nowych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Budynek główny, administracyjno-biurowy, będzie miał 3 kondygnacje i zostanie wyposażony w innowacyjne instalacje. Obok niego powstanie obiekt warsztatowo-magazynowy wraz z częścią sportową i zapleczem socjalnym. Nową siedzibę zyskają także przewodnicy psów służbowych, których podopieczni otrzymają nowoczesne kojce.

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile to kolejna znacząca inwestycja prowadzona w ramach programu modernizacji Policji w Wielkopolsce. Nowoczesny obiekt, na który od lat czekają policjanci i mieszkańcy powiatu, ma powstać do 30 września 2021 roku. Jej wartość to ponad 69 milionów złotych. Całość zostanie sfinansowana z budżetu państwa.

W Komendzie Powiatowej Policji w Pile pracuje obecnie 256 policjantek i policjantów oraz 66 pracowników Policji. Powiat pilski zajmuje obszar o powierzchni 1267 km², co stanowi 5,6 proc. województwa. Zamieszkiwany jest przez ok. 138 tys. osób. Struktura administracji samorządowej szczebla gminnego składa się z 107 sołectw i 162 miejscowości, w tym 157 wsi. W skład powiatu pilskiego, który obsługiwany jest przez Komendę Powiatową Policji w Pile, wchodzi łącznie 9 gmin.

Dominika Pupkowska-Bral