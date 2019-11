Nowa siedziba grodkowskich policjantów Data publikacji 30.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W Grodkowie odbyło się oficjalne otwarcie komisariatu Policji. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak wręczył symboliczne klucze do nowej siedziby komendantowi komisariatu. Podczas uroczystości zostały przekazane również dwa nowe radiowozy. Wśród zgromadzonych gości były władze wojewódzkie i samorządowe oraz kadra kierownicza garnizonu opolskiego Policji. Wartość inwestycji to blisko 4 000 000 złotych.

Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Grodkowie rozpoczęło się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi.

Na początku uroczystości Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Jarosław Kaleta przywitał zaproszonych gości. Podziękował przedstawicielom samorządu gminy za pomoc w realizacji przedsięwzięcia i podkreślił jak ważna jest wzajemna współpraca w realizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa. Budowa nowego komisariatu w Grodkowie jest zgodna z oczekiwaniami społecznymi. To przedsięwzięcie przyczyni się do usprawnienia realizacji podstawowych zadań Policji na terenie całej gminy. Nowa jednostka pozwali między innymi na stały kontakt mieszkańców z policjantami, ułatwi informowanie funkcjonariuszy o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Umożliwi też szybszą reakcję mundurowych na wszelkiego rodzaju zagrożenia czy przypadki łamania prawa. To także większy komfort pracy dla samych policjantów.

W otwarciu nowej siedziby uczestniczył Wojewoda Opolski pan Adrian Czubak. Natomiast lokalny samorząd reprezentowała Wicestarosta Brzeski pani Ewa Smolińska i pan Marek Antoniewicz - Burmistrz Grodkowa.

Dzięki wsparciu i zrozumieniu potrzeb lokalnych, Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa, na budowę nowej siedziby komisariatu przeznaczył teren o powierzchni 2 679,00 m². Natomiast całość budowy została sfinansowana ze środków Komendy Głównej Policji i wyniosła blisko 4 000 000 zł. Warto wspomnieć, że funkcjonariusze otrzymali dwa nowe radiowozy. Pierwszy to opel astra, który w całości został zakupiony z funduszy Programu Modernizacji Policji. Natomiast drugi to kia sportage. Ta z kolei została zakupiona z budżetu policyjnego oraz budżetu gminy Grodków.

Klucze do komisariatu asp. sztab. Andrzejowi Grabnemu wręczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu nadinsp. Jarosławem Kaletą. Budynek - w którym pracować będą policjanci - i radiowozy poświęcili kapelan komendy wojewódzkiej ks. ppłk rez. dr Jerzy Niedzielski, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Grodkowie i kapelan komendy powiatowej ks. Roman Siewiera. Uroczystość zgromadziła wielu gości, w tym mieszkańców Grodkowa i okolic.