Gorzowscy kontrterroryści w akcji na Śląskiej. Zatrzymane cztery osoby Data publikacji 02.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Gorzowa zaangażowani byli w ustalenie i zatrzymanie grupy mężczyzn, którzy odpowiedzialni byli za pobicie 26-latka przy ul. Śląskiej. Napastnicy po zdarzeniu uciekli i ukryli się w mieszkaniu jednego z nich. Zabarykadowani grozili użyciem noża i innych niebezpiecznych przedmiotów. Po wkroczeniu do akcji kontrterrorystów i ich siłowym wejściem, wszyscy zostali zatrzymani.

Jest niedziela godzina 17.50. W Gorzowie Wlkp. przy ul. Śląskiej grupa kilku mężczyzn dokonuje pobicia 26-latka. Świadek zdarzenia informuje Policję, która po chwili pojawia się na miejscu. Na Śląskiej zaroiło się od policjantów. Napastnicy na widok nadjeżdżających sił uciekają i ukrywają się w mieszkaniu jednego z nich. Mężczyźni zabarykadowali się informując policjantów, że w przypadku próby ich wejścia do mieszkania w ruch pójdą noże i inne niebezpieczne przedmioty. W takiej sytuacji niezbędny był udział negocjatorów, których na miejsce wezwał oficer dyżurny. W międzyczasie do dyspozycji funkcjonariuszy na miejscu byli również policyjni kontrterroryści z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Doświadczeni i jedni z najlepszych w swoim fachu w Polsce antyterroryści z Gorzowa po rozpoznaniu sytuacji podjęli decyzję o przystąpieniu do siłowego wejścia do mieszkania. Po sforsowaniu drzwi i użyciu granatów hukowych profesjonalnie i przede wszystkim bezpiecznie obezwładnili napastników. Zatrzymani to gorzowianie w wieku od 28 do 42 lat. Wszyscy zostali przewiezieni do gorzowskiej jednostki Policji.

W poniedziałek lub wtorek /2 grudnia/ z ich udziałem zostaną przeprowadzone czynności procesowe. Muszą liczyć się z tym, że usłyszą zarzuty związane z pobiciem. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. Według relacji pokrzywdzonego jeden z nich próbował poskromić trzech krewkich kompanów od przemocy wymierzonej wobec niego. Jeśli się to potwierdzi, mężczyzna może uniknąć kary. Pokrzywdzony trafił na obserwację do szpitala. Jego życiu i zdrowiu nic nie zagraża.

Art. 158 Kodeksu Karnego - Udział w bójce lub pobiciu

§ 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu § 1 lub w art. 157 spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu § 1,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.