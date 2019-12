Czy wiesz, że? Data publikacji 02.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Czy wiesz, że Koń trojański jest bardzo niebezpieczny?

Koń trojański lub po prostu Trojan to niewielki program dołączany zwykle skrycie do załącznika poczty elektronicznej lub jakiegoś programu. Program zawiera ukryty kod umożliwiający hakerowi przejęcie kontroli nad zainfekowanym komputerem i przedostanie się za jego pośrednictwem do zabezpieczonej sieci.

Najsłynniejszymi końmi trojańskimi są: BackOrifice i NetBus. Infekcja nie jest widoczna do chwili zalogowania się na stronie bankowości elektronicznej banku. Złośliwe oprogramowanie, po zalogowaniu, modyfikuje lokalnie na zainfekowanym komputerze klienta wygląd oryginalnej strony banku. W efekcie klient otrzymuje informację (np. rzekomo z banku) o tym, że w ramach testowania bankowości elektronicznej, bank prosi o dokonanie przelewu testowego w kwocie X na rachunek Y. Komunikat jest podstawiony i nie pochodzi z banku, ale sprawca uzyskuje w ten sposób hasła dostępowe klienta.

Pamiętaj, aby dobrze chronić swój komputer przed wirusami. W nagłych przypadkach należy skontaktować się ze specjalistą lub swoim bankiem. Policja nie zajmuje się usuwaniem wirusów z komputerów.