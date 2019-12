Areszt za zabójstwo noworodka Data publikacji 02.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na wniosek śledczych sąd tymczasowo aresztował na trzy miesiące 18-letnią mieszkankę powiatu będzińskiego. Młoda kobieta usłyszała w piątek (29.11.2019 r.) zarzut zabójstwa swojego nowo narodzonego dziecka. Za popełnione przestępstwo dzieciobójczyni w więzieniu może spędzić resztę życia. Wpływ na karę będą miały także ustalenia, dotyczące poczytalności kobiety w chwili zdarzenia.

Do porodu doszło we wtorek (26.11.2019 r.) rano na terenie jednej z będzińskich firm, w której zatrudniona była 18-letnia mieszkanka powiatu. Młoda kobieta w trakcie pracy, czując bóle porodowe, poszła do łazienki, gdzie po pewnym czasie urodziła dziecko. Będzińscy śledczy, pod nadzorem prokuratury, ustalają dokładny przebieg zdarzenia i okoliczności śmierci dziecka. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było uduszenie. Najprawdopodobniej bezpośrednio po porodzie dziecko zostało przez kobietę zawinięte w foliowy worek. W piątek, na wniosek policji i prokuratury, Sąd Rejonowy w Będzinie wydał postanowienie o jej tymczasowym aresztowaniu. Kluczowym dla dalszego postępowania będzie teraz ustalenie poczytalności kobiety w chwili zdarzenia.

(KWP w Katowicach/js)